Champions League, Celtic-Lazio, info, orari, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Secondo turno per la formazione di Sarri: è sfida contro gli scozzesi. Ecco le probabili scelte degli allenatori

03-10-2023 13:00

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Torna l’appuntamento con la Champions League. Domani, mercoledì 4 ottobre, la Lazio si appresta ad affrontare il secondo turno nel girone E della massima competizione. La squadra di Sarri volerà a Glasgow per affrontare il Celtic, con fischio d’inizio alle 21, con l’obiettivo di dare continuità al pareggio maturato in extremis contro l’Atletico Madrid.

Celtic-Lazio, dove vederla in diretta tv e streaming

La gara tra Celtic e Lazio, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, al canale 201, e su Sky Sport, al canale 252. Inoltre, sarà possibile seguire la sfida anche in streaming su SkyGo, Infinity+ e NOW da tablet, pc o smartphone.

Partita: Celtic-Lazio

Celtic-Lazio Data e orario: mercoledì 4 ottobre ore 21

mercoledì 4 ottobre ore 21 Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport

Sky Sport Uno, Sky Sport Diretta streaming: SkyGo, Infinity+, NOW

La probabile formazione del Celtic

La squadra allenata da Brendan Rodgers, dopo il disastro nel primo turno di Champions League contro il Feyenoord, va a caccia dei primi punti nel gruppo E della massima competizione. All’orizzonte, c’è la sfida contro la Lazio dove, negli unici due precedenti disputati nel 2019 nella fase a giorni di Europa League, ha sempre avuto la meglio la formazione scozzese.

Il Celtic, invece sorride in Premiership, dove comanda la classifica con 19 punti, frutto di un pareggio e sei vittorie, di cui l’ultima conquistata contro il Motherwell per 1-2.

Il tecnico Brendan Rodgers, per la sfida contro gli uomini di Sarri, potrebbe scegliere il 4-3-3. Hart a difesa dei pali, con il quartetto difensivo composto da Ralston, Johnston, Scales e Taylor. A centrocampo, invece, O’Riley, McGregor e Hatate. Il pacchetto offensivo, infine, è formato da Maeda, Furuhashi e Palma. Saranno indisponibili per squalifica Lagerbielke e Holm.

CELTIC (4-3-3): Hart; Ralston, Johnston, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma. Allenatore: Rodgers.

La probabil formazione della Lazio

La Lazio, per ora, ha solo un punto nella classifica del girone E di Champions League, conquistato nel pareggio al cardiopalma contro l’Atletico Madrid grazie all’ormai storico colpo di testa del portiere biancazzurro Provedel. Con un inizio in campionato che ha lasciato molto a desiderare, la squadra di Sarri è chiamata a fornire certezze soprattutto nella massima competizione.

Di fatto, la squadra capitolina arriva all’impegno contro il Celtic dopo il ko subito a San Siro contro il Milan di Pioli. Proprio l’allenatore dei biancazzurri, Maurizio Sarri, al termine della sfida contro i rossoneri ha evidenziato il suo disaccordo in merito al tour de force che le squadre stanno affrontando: “Calendario folle. Sono incazzato con Uefa, Fifa, Lega Serie A e tutto il resto. Questi ragazzi li stanno mandando al macello”.

Un messaggio che fa da presagio alla condizione fisica dei suoi ragazzi in ottica dell’impegno in Champions League. L’allenatore biancazzurro non avrebbe dubbi sul consueto 4-3-3, con Ivan Provedel in porta e la difesa composta dai terzini Marusic e Pellegrini e dai centrali Casale e Patric. A centrocampo dovrebbe spuntare Cataldi, insieme a Vecino e Luis Alberto. Potrebbe riposare Zaccagni e dare il via al ballottaggio tra Pedro e Isaksen. A completare il pacchetto offensivo ci sarà Felipe Anderson e ritornerà Immobile dopo la panchina contro il Milan. Romagnoli, infine, è alle prese con un affaticamento.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

SEGUI LA CHAMPIONS IN DIRETTA SU NOW!