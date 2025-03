Champions, le gare di oggi: riflettori su Liverpool-Psg, programma e orari

Ultima chiamata per staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions, tutto quello che c'è da sapere per seguire le attesissime sfide

Tutto pronto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La massima competizione europea per club entra nel vivo con il secondo atto di tanti big match: oggi, martedì 11 marzo, spiccano Liverpool-Psg e Inter-Feyenoord, ma non sono di interesse minore Bayern Leverkusen-Bayer Monaco e Barcellona-Benfica. Domani, mercoledì 12 marzo, sono in programma Lilla-Dortmund, Arsenal-Psv, Aston Villa-Bruges e Atletico Madrid-Real-Madrid.

Champions League, ritorno ottavi finale: programma e risultati dell’andata

L’Inter di Inzaghi è l’unica squadra italiana rimasta in Champions League. A San Siro i nerazzurri, in campo dalle 21, ripartono dal 2-0 all’andata in Olanda contro il Feyenoord. A Leverkusen il Bayern difenderà il 3-0 ottenuto in casa. Il Barcellona ha invece vinto 1-0 in trasferta in Portogallo contro il Benfica mentre il Liverpool ha sofferto ma ha piegato 1-0 il PSG e ora potrà contare sulla spinta di Anfield Road. Lilla e Dortmund hanno pareggiato 1-1 in Germania; l’Arsenal ha travolto 7-1 il PSV in trasferta. L’Atletico deve ribaltare il 2-1 Real al Bernabeu. L’Aston Villa vuole chiudere i conti a margine del 3-1 imposto a domicilio al Bruges. Di seguito gli orari e dove vedere i match in diretta tv.

Barcellona-Benfica martedì 11 marzo, ore 18.45 Sky Sport e NOW Inter-Feyenoord martedì 11 marzo, ore 21.00 Sky Sport e NOW Bayer Leverkusen-Bayer Monaco martedì 11 marzo, ore 21.00 Sky Sport e NOW Liverpool-PSG martedì 11 marzo, ore 21.00 Sky Sport e NOW Lilla-Dortmund mercoledì 12 marzo, ore 18.45 Sky Sport e NOW Arsenal-PSV mercoledì 12 marzo, ore 21 TV8 (in chiaro), Sky Sport e NOW Aston Villa-Bruges mercoledì 12 marzo, ore 21 Sky Sport e NOW Atletico Madrid-Real Madrid mercoledì 12 marzo, ore 21 Amazon Prime Video

Champions League, dove vederla: diretta tv e streaming

Gli ottavi di finale di Champions League si potranno seguire in diretta tv su Sky Sport, sia il singolo evento sia la diretta gol, e in streaming su Sky Go e NOW. In esclusiva su Amazon Prime una partita del mercoledì: questa settimana tocca ad Aston Villa-Bruges. Sarà possibile seguire anche un match in chiaro tra club stranieri su TV8 e la scelta è ricaduta sul Arsenal-PSV.

