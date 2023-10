Champions League: Eurorivali, dal Benfica al Real e al Dortmund, come stanno le nostre avversarie

Tutte vittoriose le avversarie delle italiane nel prossimo turno: Di Maria è tornato a brillare in Portogallo, mentre Ancelotti ha cambiato ancora una volta il volto dei Blancos

Tutte vittoriose le prossime eurorivali delle italiane in Champions League: nel Benfica brilla Di Maria mentre Ancelotti ha cambiato il volto del Real; il Borussia Dortmund è in crescita, mentre il Celtic domina in Scozia.

Inter, il rinato Di Maria il pericolo numero uno nel Benfica

Quello che affronterà martedì l’Inter in Champions League è sempre più il Benfica di Angel Di Maria. Dopo gli alti e bassi con la Juventus, il fuoriclasse argentino ha ritrovato continuità nel calcio offensivo dei portoghesi: a oggi il Fideo ha firmato 5 gol e 2 assist nelle 6 partite di Liga Portugal disputate. Di Maria è stato decisivo anche venerdì, nel successo per 1-0 nel big match di campionato contro il Porto, avversario che la squadra di Schmidt ha dominato sul piano del gioco e che aveva già battuto in SuperCoppa, anche allora con un gol di Di Maria, autore del momentaneo 1-0 (2-0 il finale). In gran forma anche il brasiliano David Neres: per Inzaghi i pericoli arriveranno soprattutto dagli esterni d’attacco. Il k.o. all’esordio in Champions contro il Salisburgo resta l’unico passo falso dunque per il Benfica che dal 19 agosto a oggi ha vinto 6 partite su 7 tra Europa e campionato.

Napoli-Real, Ancelotti non rinuncia più a Joselu

Il k.o. nel derby con l’Atletico Madrid (3-1), arrivato 4 giorni dopo la sofferta vittoria in Champions League contro l’Union Berlino (1-0) è stato solo un incidente di percorso per il Real Madrid, che dopo lo scivolone contro i Colchoneros ha è tornato impenetrabile in difesa e cinico in avanti: questa settimana i Blancos hanno piegato per 2-0 il Las Palmas e poi si sono imposti per 3-0 in casa del Girona, in quel momento leader della Liga, riconquistando la vetta della classifica. Dopo il Bellingham falso nueve della primissima parte della stagione Ancelotti in questo momento sembra non voler fare a meno della sostanza del 33enne centravanti Joselu, autore di 4 gol nelle ultime 5 giornate nella Liga, anche perché l’inglese continua a fare meraviglie anche da trequartista puro: contro il Girona sono andati entrambi a segno (di Tchouamenì l’altro gol). Probabile che la coppia verrà schierata anche martedì contro il Napoli. Oltre all’indisponibilità di Alaba, sommatasi a quella degli infortunati “storici” Courtois, Militao e Guler, l’unico vero problema al momento pare essere il “mal di pancia” di Modric, rimasto in panchina nelle ultime due gare dopo la maglia da titolare contro l’Union Berlino.

Milan, Borussia Dortmund in crescita in Bundesliga

Attenzione Milan, le quotazioni del Borussia Dortmund di Edin Terzic sono in ascesa. Dopo il 2-0 subito all’esordio in Champions League contro il Psg, i gialloneri hanno battuto Wolfsburg e Hoffenheim, portando a 3 la striscia di vittorie consecutive in Bundesliga e risalendo la classifica fino al 4° posto, a 2 punti dalla capolista Bayer Leverkusen. Il Dortmund ha ritrovato una certa solidità difensiva e, soprattutto, s’è riaccesa la stella del veterano Marco Reus, a segno in entrambe le gare; in gran forma anche Julian Brandt, il creativo più pericoloso con 5 assist già all’attivo in stagione. A Dortmund è atteso un altro pienone: gli oltre 80mila Signal Iduna Park rappresentano un test importante per il Milan. Leao, però, potrebbe esaltarsi di fronte al terzino norvegese Ryerson, chiamato a sostituire l’infortunato Meunier e apparso spesso in difficoltà quest’anno contro avversari rapidi.

Celtic privo di due pilastri contro la Lazio

Il Celtic, avversario della Lazio mercoledì in Champions League, ha avviato la sua fuga nel campionato scozzese: dopo il k.o. europeo con il Feyenoord (2-0) il team scozzese ha battuto in trasferta sia Livingston (3-0) che Motherwell (1-2), confermandosi in vetta alla Scottish Premier League e portandosi a +4 sul St. Mirren e a +7 addirittura sui Rangers. L’uomo del momento è Matt O’Reily, centrocampista dopo essere andato a segno col Livingston ha firmato il rocambolesco successo sul Motherwell: il Celtic aveva trovato l’1-0 all’87’ con Palma, per poi subire il pari di Spittal al 95’; due minuti dopo, però, è arrivata il gol partita di O’Reily. Contro la Lazio, però, il tecnico Brendan Rodgers dovrà fare a meno del pilastro difensivo Lagerbielke e del centrocampista Holm, entrambi espulsi contro il Feyenoord.