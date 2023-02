Il Napoli si prende l'andata degli ottavi di Champions League battendo 2-0 l'Eintracht Francoforte. Non solo applausi per gli azzurri, le tante occasioni sprecate, infatti, scatenano i tifosi

21-02-2023 22:55

Il Napoli esce con un risultato importante dalla bolgia del Deutsche Bank Park di Francoforte e si prende una buona fetta di qualificazione ai quarti di Champions League. I padroni di casa dell’Eintracht vengono spazzati via dall’ennesima ottima prova dell’undici di Luciano Spalletti, ma sui social i tifosi azzurri non mancano di manifestare la propria delusione per le tante occasioni mancate.

La zampata di Osimhen spacca la gara

Il Napoli si impone 2-0 nell’andata degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte e mette un piede nei quarti. In avvio, il match si rivela alquanto complicato. A complicare le cose sembra mettersi anche Khvicha Kvaratskhelia, che al 36′ si fa parare un rigore dallo specialista Kevin Trapp. Passano 4′ e la zampata di Victor Osimhen sistema le cose sulla grande giocata di Irving Lozano, che strappa la sfera sulla trequarti offensiva e, dalla destra pesca sul palo lontano l’attaccante nigeriano. Palla al centro e la scena si ripete, ma il direttore di gara annulla per offside di Osimhen.

Rivivi tutte le emozioni di Eintracht Francoforte-Napoli

Di Lorenzo raddoppia, ma quanti rimpianti

Al 20′ della ripresa, dopo il rosso diretto a Kolo Muani che costringe l’Eintracht in inferiorità numerica dal 13′, gli azzurri trovano il raddoppio. La rete arriva al termine di un grande giro palla, impreziosito dall’assist con tacco di Kvara che regala a capitan Giovanni Di Lorenzo la palla del 2-0. Tante, però, le occasioni da rete mancate dai partenopei, che non riescono a mettere in ghiaccio un discorso qualificazione, in ogni caso, ampiamente alla portata della banda di Luciano Spalletti.

Napoli da applausi, ma non manca la delusione

Come spesso capitato in questa stagione, dai social arrivano tantissimi applausi alla prestazione del Napoli, ma non mancano i tifosi che rimpiangono le tante limpide occasioni non concretizzate per aumentare il bottino. Qualcuno scrive: “Quanti gol che stiamo sbagliando” e poi: “Dai ora stiamo pure in un uomo più, ora dobbiamo segnare e non mangiarsi più goal”, “Napoli sprecone. Dovevamo stare minimo 3-0. Kvaratskhelia poco freddo davanti alla porta oggi”, “Kvara deve stare più calmo. Potevamo stare già 0-3“, “Piovono occasioni sprecate. Non bene“, “Stiamo sbagliando l’impossibile“.