Adesivi con insulti contro i supporter partenopei sono apparsi sui muri della città. Presente sul web un filmato di un uomo ferito alla testa dopo l'aggressione degli ultrà dell’Eintracht

21-02-2023 16:02

La maggior parte dei tifosi del Napoli arrivati a Francoforte stanno vivendo la vigilia della partita di andata degli ottavi di Champions League con spensieratezza, accolti da una bella città e da un clima insolitamente mite per l’inverno tedesco. Tuttavia c’è un po’ di preoccupazione per il comportamento degli ultrà dell’Eintracht: in città sono infatti comparsi adesivi con insulti razzisti nei confronti dei napoletani. E sul web è stato pubblicato anche il video di un tifoso del Napoli ferito alla testa in uno scontro.

A Francoforte adesivi con insulti razzisti ai tifosi del Napoli

L’attesa di Eintracht-Napoli, andata degli ottavi di Champions League, è stata rovinata dall’accoglienza che gli ultrà della squadra di Francoforte hanno riservato ai tifosi azzurri. Sui muri della città, infatti, sono comparsi alcuni adesivi con frasi di stampo razzista nei confronti dei supporter del Napoli, attaccati dagli ultrà dell’Eintracht, tifoseria gemellata con quella dell’Atalanta.

Sugli adesivi il gioco di parole “Napolizia” – un’offesa nel mondo ultrà, che considera le forze dell’ordine il nemico per eccellenza – ma soprattutto la frase “Terroni di m…”, accompagnata dall’immagine di un escremento e delle mosche sopra lo scudetto del Napoli.

I tifosi del Napoli allo stadio dell’Eintracht

D’altra parte le forze dell’ordine tedesche conoscevano i rischi legati a questa sfida: l’allerta da parte della polizia è massima, anche perché al Deutsche Bank Park sono attesi circa 2.700 tifosi del Napoli nel solo settore ospite, ma molti altri supporter partenopei potrebbero accomodarsi negli altri settori, specialmente coloro che vivono da tempo a Francoforte o che sono nati in Germania, da famiglie di emigrati.

Napoli, il video del tifoso ferito a Francoforte

Un incidente si sarebbe già verificato nella notte, all’esterno di alcuni ristoranti. Il portale Pianeta Napoli ha infatti pubblicato il video di un tifoso del Napoli ferito alla testa dopo l’aggressione da parte di alcuni ultrà dell’Eintracht.

Nel filmato si vede il tifoso partenopeo perdere sangue dalla testa: sulla vicenda, però, non sono emersi finora altri dettagli. La speranza è che si tratti di un caso isolato.