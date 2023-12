Champions League, Napoli-Braga: info, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Il Napoli si gioca l'accesso agli ottavi col Braga: al Maradona può anche permettersi di perdere con un gol di scarto. Mazzarri in ansia per Kvara

Allo stadio Diego Armando Maradona va in scena la sesta e ultima partita della fase a gironi di Champions League tra Napoli e Braga. In palio la qualificazione agli ottavi di finale della competizione più nobile e ricca del Vecchio Continente. Gli azzurri, secondi nel Gruppo C alle spalle del già qualificato Real Madrid e a +3 sui lusitani, hanno non due ma tre risultati a disposizione. Potranno, infatti, permettersi anche il lusso di perdere con un gol di scarto.

Dove vedere Napoli-Braga in diretta tv e streaming

Napoli e Braga scenderanno in campo martedì 12 dicembre, con fischio d’inizio fissato alle 21:00. L’esclusiva del match è griffata Sky, che offrirà diverse opzioni ai tifosi partenopei per non perdersi neppure un istante della gara che vale l’accesso gli ottavi. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 4k (canale 213) e Sky Sport (canale 253). Per quanto riguarda lo streaming, agli abbonanti alla piattaforma satellitare non mancano di certo le alternative: da Sky Go a Now, passando per Infinity+.

Le probabili formazioni: le scelte di Mazzarri

Dopo le tre sconfitte di fila contro Real Madrid, Inter e Juventus, il Napoli di Mazzarri non può fallire. Non qualificarsi agli ottavi sarebbe disastroso per le ambizioni di un club che ha appena vinto uno scudetto. Sono ore d’ansia per Kvaratskhelia, vittima di un attacco influenzale. Se non dovesse recuperare, potrebbe toccare a Raspadori sostituire il georgiano. Occhio a Natan: il brasiliano è in evidente difficoltà sulla sinistra, con Zanoli che scalpita per giocare dall’inizio. Nessun dubbio a centrocampo: giocheranno come sempre Anguissa, Lobotka e Zielinski. Osimhen guida l’attacco degli azzurri. Guai a sottovalutare il Braga, che non è più la formazione in difficoltà di inizio annata. Con quattro vittorie di fila in patria, è a soli due punti dalla vetta occupata dallo Sporting.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Braga:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri. Braga (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza. Allenatore: Artur Jorge.

Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza. Allenatore: Artur Jorge. Arbitro: Slavko Vincic (SLO)

