Champions, Napoli-Barcellona: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Al "Maradona" il primo atto degli ottavi di Champions: esordio da brividi per il neo-tecnico Calzona. Per Xavi in dubbio Ferran Torres e Joao Felix

20-02-2024 17:16

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Il Napoli è pronto a immergersi in Champions League. I partenopei affronteranno il Barcellona nella gara d’andata degli gli ottavi di finale del torneo: al “Diego Armando Maradona” sarà calcio d’inizio alle 21. Gli azzurri si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta dopo aver concluso la fase a gironi al secondo posto del gruppo C, dietro al Real Madrid, ma davanti a Braga e Union Berlino. Primo posto nel gruppo H, invece, per gli spagnoli, davanti a Porto, Shakhtar e Anversa. Di seguito, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming e le probabili formazioni.

Napoli-Barcellona, dove vederla in diretta tv e streaming

Napoli-Barcellona sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Basterà scaricare l’applicazione su smart tv, smartphone, tablet o pc e sottoscrivere l’abbonamento a Prime Video. Se non volete o non potete vederle in diretta tv/streaming, potete seguirle con una diretta testuale qui su Virgilio Sport.

Partita Champions League: Napoli-Barcellona

Napoli-Barcellona Data e orario: mercoledì 21 febbraio ore 21

mercoledì 21 febbraio ore 21 Diretta streaming: Amazon Prime Video

La probabile formazione del Napoli

Il Napoli arriva all’impegno in Champions contro il Barcellona non nel migliore dei modi. I partenopei, nelle ultime quattro gare di Serie A, hanno conquistato solo 5 punti, di cui l’ultimo arrivato nel pareggio casalingo contro il Genoa. Risultati che non hanno soddisfatto il club azzurro, a tal punto da voler esonerare Walter Mazzarri e affidare la squadra a Francesco Calzona proprio alla vigilia del match contro la squadra di Xavi.

Calzona, con un solo giorno a disposizione per poter preparare al meglio la sfida, potrebbe ripartire dal 4-3-3. Ritorna disponibile Osimhen, rientrato dalla Coppa d’Africa che completerebbe il tridente offensivo con Politano e Kvaratskhelia. In mediana, spazio ad Anguissa, Lobotka e Traorè, mentre in difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Mazzocchi davanti al portiere Meret.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Calzona.

La probabile formazione del Barcellona

Discorso differente per il Barcellona, reduce in Liga da quattro risultati utili consecutivi. Xavi, per la sfida contro i partenopei, dovrà rinunciare a Gavi e probabilmente anche a Ferran Torres, fermo ai box per un problema al tendine del ginocchio destro. In dubbio Joao Felix, rientrato in gruppo dopo una distorsione alla caviglia.

Spazio al 4-3-3 anche per gli spagnoli, con Ter Stegen in porta e la difesa affidata a Koundé, Araujo, Inigo e Cancelo. In mediana, spazio a De Jong, Pedri e Gungogan mentre il reparto offensivo affidato a Yamal, Lewandowski e Vitor Roque.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo, Cancelo; De Jong, Pedri, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Vitor Roque. All.: Xavi.