Partite di oggi in Champions League: dove vedere Inter-Atletico Madrid e PSV-Dortmund

Prime gare d'andata degli ottavi di finale di Champions League: l'Inter ospiterà l'Atletico Madrid al Meazza, al "Maradona" arriverà il Barcellona

Ultimo aggiornamento 19-02-2024 12:14

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Riflettori puntati sulle ultime quattro gare d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Oggi, martedì 20 febbraio e domani mercoledì 21 scenderanno in campo le altre due italiane: l’Inter ospiterà a San Siro l’Atletico Madrid di Simeone mentre il Napoli se la vedrà al Maradona con il Barcellona.

Le partite di oggi martedì 20 febbraio

L’Inter si appresta ad affrontare l’Atletico Madrid di Simeone. La squadra di Inzaghi arriva all’impegno contro gli spagnoli dopo la vittoria per 4-0 contro la Salernitana, consolidando il primo posto in classifica e volando a +10 dalla seconda. I nerazzurri, in Champions, si sono posizionati al secondo posto nel girone D, alle spalle della Real Sociedad e davanti a Benfica e Salisburgo. D’altra parte, l’Atletico Madrid è arrivato primo nel gruppo E, davanti a Lazio, Feyenoord e Celtic. In Liga, invece, sono reduci dal roboante successo per 5-0 contro Las Palmas.

fai qui il tuo abbonamento a Now

Al Philips Stadion di Eindhoven, il PSV ospiterà il Dortmund. I padroni di casa sono protagonisti di una grande stagione in Eredivisie, occupando il primo posto con 62 all’attivo. La squadra di Bosz è arrivata agli ottavi di Champions dopo aver chiuso la fase a gironi al secondo posto del gruppo B, dietro all’Arsenal ma davanti al Lens e al Siviglia. Sponda ospite, il Dortmund è reduce dal pareggio in Bundesliga contro il Wolfsburg, salendo a quota 41 punti e occupando il quarto posto. I gialloneri, nella fase a gironi, si sono posizioni primi nel gruppo F, davanti a PSG, Milan e Newcastle.

21:00 Inter-Atletico Madrid (Canale 5, Sky, NOW, Infinity+) 21:00 PSV-Dortmund (Sky, NOW, Infinity+)

Le partite di domani mercoledì 21 febbraio

All’Estadio do Dragao, il Porto ospiterà l’Arsenal. I portoghesi, reduci in Liga Portugal dalla vittoria casalinga contro l’Estrela, arrivano all’incontro in Champions dopo aver conlcuso la fase a gironi al secondo posto del gruppo H, dietro al Barcellona, ma davanti allo Shakhtar e all’Anversa. Gli inglesi, invece, arrivano allo scontro dopo cinque vittorie consecutive in Premier, di cui l’ultima contro il Burnley. Per staccare il pass per la fase a eliminazione diretta di Champions, l’Arsenal si è posizionato primo nel gruppo B, davanti al PSV, il Lens e il Siviglia.

fai qui il tuo abbonamento a Now

È pronto a rituffarsi negli impegni di Champions League anche il Napoli. I partenopei ospiteranno al “Maradona” il Barcellona. Periodo ancora del tutto opaco per gli azzurri, reduci in campionato dal pareggio casalingo contro il Genoa e con la volontà del club di trovare un’alternativa a Walter Mazzarri. Il Napoli ha chiuso la fase a gironi della Champions al secondo posto del gruppo C, dietro al Real Madrid ma davanti a Braga e Union Berlino.

Sponda ospite, il Barcellona prosegue il suo percorso in Liga, dove occupa il terzo posto della classifica: nell’ultima giornata, gli spagnoli hanno conquistato la vittoria per 1-2 contro il Celta Vigo. La formazione di Xavi è arrivata agli ottavi del torneo dopo aver chiuso al primo posto il gruppo H, davanti a Porto, Shakhtar e Anversa.

Fai qui il tuo abbonamento ad Amazon Prime Video

21:00 FC Porto-Arsenal (Sky, NOW, Infinity+) 21:00 Napoli-Barcellona Amazon Prime Video

Se non volete o non potete vederle in diretta tv/streaming, potete seguirle con una diretta testuale qui su Virgilio Sport.