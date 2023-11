Risultati Champions League: Real Sociedad a valanga con il Benfica, delusione Napoli

La quarta giornata della fase a gironi della Champions League vede la netta vittoria della Real Sociedad che supera il Benfica per 3-1 e si avvicina alla qualificazione, pareggio casalingo per il Napoli contro l’Union Berlino.

08-11-2023 20:53

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

La Real Sociedad avanza la sua candidatura per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Gli spagnoli demoliscono il Benfica con tre gol nei primi 20’ ed una prestazione di altissimo livello. Non va altrettanto bene al Napoli che costruisce moltissimo ma concretizza poco contro l’Union Berlino e si deve accontentare di un deludente pareggio casalingo.

Napoli-Union Berlino 1-1: il muro tedesco regge l’urto

Altra prova deludente per il Napoli che mette a rischio le sue chance di qualificazione pareggiando in casa contro l’Union Berlino. E’ un assolo quello della squadra di Rudi Garcia che soprattutto nel primo tempo costruisce azioni a ripetizione. Il gol arriva con Anguissa ma viene cancellato dal Var, poi è Politano a trovare la zampata vincente. Gli azzurri continuano a spingere ma in contropiede arriva il pareggio dell’Union che mette fine ad una serie interminabile di sconfitte grazie a Fofana.

Real Sociedad-Benfica 3-1: spagnoli travolgenti nel primo tempo

Il Real Sociedad chiude la pratica Benfica nel primo tempo o ancora meglio nei primi 20 minuti di gioco. Passano solo sei minuti ed arriva la rete del vantaggio con Merino, portoghesi frastornati ed incapaci di reagire che all’11’ subiscono anche il secondo gol ad opera di Oyazabal. E’ un monologo della squadra di casa che affonda a piacimento e trova anche il terzo gol con Barrenetxea. Nella ripresa il gol di Silva che però non riesce a riaprire il match.

Rivivi le emozioni di Real Sociedad-Benfica

Champions League, i risultati del quarto turno

Girone A

Bayern Monaco-Galatasaray

Copenhagen-Manchester United

Girone B

Arsenal-Siviglia

PSV Eindhoven-Lens

Girone C

Napoli-Union Berlino 1-1

Marcatori: 39’ Politano (N), 52’ Fofana (B)

Real Madrid Braga

Girone D

Salisburgo-Inter

Real Sociedad-Benfica 3-1

Marcatori: 6’ Merino (R), 11’ Oyarzabal (R), 21’, Barrenetxea (R), 49’ Silva (B)

La classifica di tutti i gironi di Champions League