Partite di oggi in Champions League: dove vedere Arsenal-Porto e Barcellona-Napoli

Il programma delle quattro gare di ritorno degli ottavi di finale: oggi tocca ad Arsenal-Porto e a Barca-Napoli, domani Dortmund-Psv e A.Madrid-Inter

Tutto pronto per le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023/24. Il programma si apre oggi, martedì 12 marzo, con Arsenal-FC Porto e Barcellona-Lazio. Domani, sarà il momento di Atletico-Inter e Dortmund-PSV.

Le partite di oggi martedì 12 marzo

Alle 21, all’Emirates Stadium di Londra, si affronteranno Arsenal e Porto. Le due squadre partiranno dall’1-0 conquistato dalla squadra di Conceiçao tra le mura amiche del “do Dragao”, per effetto del gol di Galeno nei minuti di recupero. I Gunners, dunque, per continuare il proprio cammino in Champions avranno bisogno di una rimonta.

Intanto, continua l’ottimo periodo in Premier League per gli uomini di Arteta, con 9 punti nelle ultime tre gare, continuando senza tregua la lotta al vertice insieme a Liverpool e Manchester City. Bene anche il Porto nella Liga Portugal, reduce da tre risultati utili consecutivi e il passaggio in semifinale nella Taca de Portugal. La partita è in esclusiva su Sky, quindi si può vedere facendo l’abbonamento a Now per lo streaming:

Il Napoli di Calzona calcherà il campo dell’Estadio Olimpico di Barcellona per il tanto atteso match contro la formazione blaugrana. Si riparte dall’1-1 maturato al Diego Armando Maradona, per effetto del botta e risposta tra Lewandowski e Osimhen. La squadra di Xavi, reduce nel campionato spagnolo dalla difficoltosa vittoria contro il Maiorca, dovrà fare i conti con la folta lista di infortunati per la sfida contro i partenopei. D’altra parte, gli azzurri, dopo le vittorie contro Sassuolo e Juventus, sono tornate al pareggio nella sfida contro il Torino.

Le partite di domani mercoledì 13 marzo

Cresce l’attesa per la gara di ritorno tra Atletico Madrid e Inter, che andrà in scena al Metropolitano Stadium con calcio d’inizio alle 21. I nerazzurri arrivano alla sfida forti del vantaggio per 1-0 conquistato all’andata tra le mura di San Siro grazie alla rete di Arnautovic nella ripresa. Continua a ritmi spediti la volata verso lo scudetto per gli uomini di Inzaghi che, nell’ultimo turno di Serie A, hanno vinto anche contro il Bologna inanellando la decima vittoria consecutiva, salendo a +16 sul Milan. Non un momento semplice per l’Atletico Madrid, reduce dal ko in campionato contro il Cadice e dall’eliminazione in Copa del Rey contro il Bilbao.

Tutto in bilico anche tra Borussia Dortmund e PSV, che si affronteranno al Signal Iduna Park ripartendo dall’1-1 maturato all’andata per effetto del botta e risposta tra Malen e de Jong tra le mura del Philips Stadion di Eindhoven. Buon rendimento per entrambe le squadre nei rispettivi campionati, con i tedeschi reduci da due vittorie e gli olandesi che arrivano all’impegno in Champions forti di tre risultati utili consecutivi. Anche la partita del Dortmund è in esclusiva su Sky quindi vi consigliamo di fare un abbonamento a Now per vederla in streaming.

Se non volete o non potete vederle in diretta tv/streaming, potete seguirle con una diretta testuale qui su Virgilio Sport.