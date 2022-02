Champions League: Villarreal-Juve, dove vederla in tv e streaming

21-02-2022 17:08

Manca ormai poco a Villarreal-Juventus, nella partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e che segna il ritorno dei bianconeri in Europa dopo il consueto stop imposto dal calendario della Uefa. Dall’Estadio de la Cerámica, va in scena la super sfida tra gli spagnoli che nella scorsa stagione hanno vinto l’Europa League e i bianconeri guidati da Vlahovic, a cui la società ha affidato le speranze di rinascita dopo un avvio di stagione critico, soprattutto in campionato.

Champions: Villarreal-Juve, le probabili formazioni

Martedì 22 febbraio a partire dalle ore 21, alla compagine studiata da Allegri per non sbagliare l’obiettivo Champions sarà affidato anche il compito di sostenere a livello europeo le pressioni che si sono sentite, prepotenti, in questi primi mesi della stagione.

Sul versante delle probabili formazioni, con Dybala out e il ritorno in campo di Bonucci, mister Allegri è chiamato a rimaneggiare l’undici titolare che dovrà sostenere la prova spagnola. Recuperato Bonucci, che partirà dalla panchina, vedremo Danilo centrale con De Ligt. Ok anche Pellegrini. De Sciglio terzino destro, mentre sulla sinistra giocherà Alex Sandro. A centrocampo ballottaggio tra Arthur e Locatelli, in attacco non ci sarà l’infortunato argentino. Insieme a Vlahovic e Morata dovrebbe giocare, quindi, Cuadrado.

Qualche problema di formazione anche per il Villarreal. Albiol, ex Napoli, guida la difesa che non potrà contare su Gerard Moreno, mentre in attacco quindi tocca a Lo Celso affiancare Danjuma. Capoue e Parejo in mezzo al campo. I giocatori che dovremmo vedere schierati in campo saranno:

VILLARREAL: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso.

JUVENTUS: Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

Champions, Villarreal-Juve: dove vederla in tv

Ma dove vedere in tv questa attesissima sfida? Villarreal-Juventus sarà visibile in diretta e in chiaro, senza bisogno di avere un abbonamento, su Mediaset, che manderà in onda la gara live a partire dalle ore 21 su Canale 5.

Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Villarreal-Juventus anche in diretta tv sul satellite, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e sul numero 252 del satellite.

Telecronaca affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri.

A seguire, sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Massimo Mauro, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari che analizzerà tutti i casi da moviola.

Diretta live anche su Virgilio Sport, che seguirà azione per azione l’intero match in tempo reale.

Champions, Villarreal-Juve: dove vederla in streaming

Naturalmente sarà possibile seguire la partita anche in streaming. Villarreal-Juventus sarà visibile su Mediaset Play – accedendo al sito tramite pc o scaricando l’app -. Il match andrà in onda anche in diretta streaming sull’app SkyGo, in esclusiva per gli abbonati a Sky, tramite pc, smartphone o tablet.

Inoltre chi volesse seguire l’incontro in diretta streaming una alternativa può essere anche NOW, il servizio live e on demand di Sky che trasmette il meglio della programmazione. Ricordiamo, infine, che gli abbonati potranno vedere Villarreal-Juventus su Infinity+.

Villarreal-Juventus, i precedenti

Villarreal e Juve non si sono mai affrontate finora e questa rappresenta, a maggior ragione, una prova di abnorme interesse sia per il Sottomarino Giallo, che torna a disputare gli ottavi dopo 13 anni, sia per i torinesi. La Juventus si è qualificata come prima del Gruppo H, davanti al Chelsea e finora ha perso una sola partita delle sei giocate in Champions League, proprio contro i Blues, vincendo le altre cinque.

Il Villarreal, invece, ha chiuso al secondo posto del Gruppo F dietro al Manchester United ma davanti all’Atalanta, che ha interrotto il suo cammino in Europa proprio a causa degli spagnoli che hanno battuto i nerazzurri a Bergamo per 2-3 nell’ultima giornata della fase a gironi.

