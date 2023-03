Champions, lotta accesa o ciapanò? Chi sta meglio e chi sta peggio

Sei squadre per i tre posti restanti sotto l'imprendibile Napoli. Milanesi e romane staffettano, Atalanta in crisi e la Juve si rifà sotto

01-03-2023 15:49

Sei squadre per tre posti Champions (quelli restanti, vale a dire) a disposizione. Già, sei e non cinque, perché al lotto d concorrenti va ufficialmente iscritta anche la Juventus, che con la vittoria nel derby contro il Torino (4-2) e la concomitante – oltreché sorprendente – sconfitta della Roma a Cremona (2-1) i bianconeri hanno rosicchiato altri due punti rispetto al quarto posto. Ora la formazione di Massimiliano Allegri, a quota 35, sono settimi (in una posizione che, con ogni probabilità, garantirà la partecipazione alla prossima Conference League (eventuale vittoria della Coppa Italia permettendo), a -10 dalla Lazio. Le romane non convincono del tutto e non sono nuove a inattese cadute, l’Atalanta è entrata in un tunnel di magra e i bianconeri, penalizzati di 15 punti, senza l’ormai arcinota sanzione, sarebbero secondi in solitaria a quota 50.

Serie A, lotta Champions: chi sta meglio e chi peggio nella “sfida a ciapanò”

Ma, appunto, al di là del cammino bianconero, sembra proprio che, al di sotto dell’irraggiungibile Napoli capolista (che viaggia sereno a +18), si stia giocando, per dirla alla milanese, a “ciapanò”. E’ un continuo rincorrersi di vittorie in senso alternato che tiene tutti sul filo del rasoio. Prova ne è, oltre al ko giallorosso allo “Zini”, La classifica, per l’esattezza, in questo momento recita così: Napoli 65, Inter e Milan 47, Lazio 45, Roma 44, Atalanta 41 e, per l’appunto, Juventus 35. Bianconeri che saranno impegnati proprio all’Olimpio contro la Roma nella gara impegnata sabato 5 marzo alle 2025.

Lotta Champions, l’andamento ondivago di milanesi e romane

Sia le due milanesi che entrambe le romane, sembrano quasi stiano facendo staffetta di punti: quando i rossoneri sembravano essere sprofondato in un tunnel di continue sconfitte, ecco la difesa modificata (a tre col trio Kalulu-Tomori-Thiaw) e tre successi consecutivi in campionato senza subire reti contro Torino, Monza e Atalanta per rilanciare fortemente le ambizioni di secondo posto, in cui ha ingaggiato i rivali cittadini nerazzurri. I quali proprio non vogliono saperne di acquisire continuità di risultato. L’ultimo è stato assai negativo, con calo di concentrazione e ka 1-0 al Dall’Ara contro il Bologna.

Atalanta in caduta libera. E intanto la Juve…

Stesso discorso vale per le romane, entrambe dal rendimento particolarmente ondivago. L’Atalanta, che sembrava un vero e proprio totem della zona Champions di questo campionato, ha accumulato un ritardo di 4 punti sul parto posto dovuto ad un ruolino di marcia particolarmente scarno, con una vittoria e tre sconfitte nelle ultime quattro gare Un lento-adagio di classifica che, sorniona, non fa altro che riavvicinare clamorosamente la Juve…