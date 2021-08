Champions, ora i tifosi dell'Inter vogliono togliersi lo sfizio

La storia si ripete. Il sorteggio di Champions League ha consegnato all‘Inter un girone fotocopia con Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Piccola ma significativa differenza: al posto del Borussia Moenchengladbach una debuttante, lo Sheriff Tiraspol. L’anno scorso le cose andarono male in Europa per i nerazzurri, quest’anno l’impresa di passare il turno sembra alla portata. E i tifosi nerazzurri vogliono togliersi un grande sfizio nei confronti di chi non c’è più.

Inter nel girone contro tre tecnici italiani

Sarà un girone “all’italiana” nel senso letterale del termine, visto che sulle panchine delle quattro squadre coinvolte siedono altrettanti tecnici italiani: Inzaghi al timone dei nerazzurri, Ancelotti sulla panchina del Real Madrid, De Zerbi alla guida dello Shakhtar e Bordin dello Sheriff. Maggiori tatticismi? Forse. Ma, come sottolinea il giornalista Paolo Condò: “Di sicuro De Zerbi non farà ostruzionismi quando verrà a giocare col suo Shakhtar a San Siro“. Mentre un altro giornalista, il tifoso nerazzurro Fabrizio Biasin, osserva serafico: “L‘Inter cambia fascia e prende lo stesso girone dell’anno passato. Bene”.

Inter, le speranze dei tifosi per la Champions

“Così facciamo vedere a Conte che era possibile passare il turno”, è lo sfizio che molti sostenitori nerazzurri vogliono togliersi a tutti i costi. “Stavolta si può passare sul serio, il Real fa pena e le altre due non ne parliamo”, è l’augurio di un fan particolarmente ottimista. “Stavolta davvero la Champions sarà un allenamento in vista del campionato”, è un’altra profezia incoraggiante. “Attenzione che lo Shakhtar è squadra imprevedibile e soprattutto…lo siamo anche noi nel bene e nel male”, un altro commento. Non mancano poi le stilettate ai cugini del Milan: “Ma guarda, in quarta fascia hanno beccato Atletico, Liverpool e Porto: scommettamo che l’esaltazione per il ritorno in Champions finisce già a dicembre?”. E ancora: “Di sicuro adesso dovranno giocare partite vere in Europa anche in autunno, a differenza dell’anno scorso”.

