Champions, tutte le italiane agli ottavi: passano il turno se...

Serie A vicina all’en plein in Champions League. L’eventualità di vedere quattro squadre italiane qualificate agli ottavi di finale, tra le prime 16 d’Europa, non è più un miraggio ma una possibilità concreta. Ecco tutte le combinazioni possibili:

Juventus

I bianconeri hanno buttato via la qualificazione aritmetica nei minuti finali del match di mercoledì sera contro il Manchester United, quando si sono fatti rimontare dai Red Devils nei minuti di recupero. La Juventus resta in ogni caso prima nel girone a 9 punti, con due lunghezze di margine sullo United, quattro sul Valencia, e cinque sullo Young Boys. Alla squadra di Allegri basta quindi un punto, da ottenere in casa contro il Valencia o nell’ultima partita in Svizzera. Cristiano Ronaldo e compagni per arrivare primi devono invece finire con un punto di vantaggio sulla squadra di Mourinho, ora in vantaggio negli scontri diretti grazie ai due gol allo Stadium.

Classifica: Juventus 9, Manchester United 7, Valencia 5, Young Boys 1.

Inter

Il pareggio contro il Barcellona mette l’Inter in una posizione privilegiata nel proprio girone. Ora ai nerazzurri sono secondi a 7 punti, a tre dai blaugrana già qualificati: alle loro spalle insegue il Tottenham con tre lunghezze di distacco. La squadra di Spalletti per qualificarsi non deve perdere a Wembley contro gli inglesi nella prossima partita. Un ko contro Kane e compagni costringerebbe invece i nerazzurri a giocarsi tutto nell’ultimo match a San Siro contro il Psv, mentre il Tottenham va al Camp Nou contro il Barcellona già qualificato.

Classifica: Barcellona 10, Inter 7, Tottenham 4, Psv 1.

Napoli

Il girone C dei partenopei è il più equilibrato dell’intera Champions: il Napoli è in testa a pari merito con il Liverpool a quota 6, il Psg è a 5 e la Stella Rosa è a 4. Qui i calcoli sono più complicati: gli azzurri devono obbligatoriamente vincere in casa contro la Stella Rossa, e sperare al contempo in un pareggio o in una vittoria dei Reds in casa del Paris Saint Germain al campo dei Principi. In questo caso gli azzurri sarebbero qualificati in anticipo. Se invece vincessero i francesi, tutto verrebbe rimandato all’ultimo durissimo match all’Anfield contro il Liverpool.

Classifica: Liverpool 6, Napoli 6, Psg 5, Stella Rossa 4.

Roma

I giallorossi dopo la doppia vittoria contro il Cska sono a un passo dagli ottavi di finale. Alla squadra di Di Francesco basta un punto, da ottenere o contro il Real Madrid in casa, o contro il Viktoria Plzen in Repubblica Ceca.

Classifica: Real Madrid 9, Roma 9, Cska Mosca 4, Viktoria Plzen 1.

SPORTAL.IT | 08-11-2018 13:10