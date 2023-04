Chelsea, Lampard traghettatore: casting per l’anno prossimo, sono sei più Spalletti

L’ex capitano e allenatore guiderà i Blues fino al termine della stagione, poi la proprietà americana vuole un grande nome: dietro Luis Enrique e Nagelsman c’è il tecnico del Napoli

06-04-2023 12:48

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Con una mossa a sorpresa, il Chelsea ha scelto di nominare Frank Lampard come nuovo allenatore: l’ex capitano subentrerà all’esonerato Graham Potter e svolgerà il ruolo di traghettatore fino al termine della stagione. Dopodiché la proprietà americana avrebbe intenzione di affidarsi a un grande tecnico: nella lista della dirigenza Blues ci sarebbero ben 7 nomi, tra questi, purtroppo per il Napoli, anche quello di Luciano Spalletti.

Chelsea, l’ex Lampard torna come traghettatore

Frankie Lampard sta per sedersi nuovamente sulla panchina del Chelsea. L’ex capitano e bandiera dei Blues è stato scelto dalla dirigenza del club inglese per sostituire fino al termine della stagione l’esonerato Graham Potter: questo ruolo di traghettatore lo porterà dunque ad essere l’allenatore del Chelsea due anni dopo la prima esperienza iniziata nell’estate 2019 e conclusasi con l’esonero nel gennaio 2021, quando a sostituirlo fu Thomas Tuchel.

Luis Enrique e Nagelsman nel mirino del Chelsea

Nel caso in cui Lampard riuscisse a risollevare il Chelsea in tempi brevissimi e magari a centrare un clamoroso risultato in Champions League – i Blues se la vedranno col Real Madrid nei quarti di finale – potrebbe anche essere confermato per la prossima stagione. Secondo la stampa britannica e quella spagnola, però, Lampard è soltanto l’ultima ipotesi per il futuro del Chelsea.

Todd Boehly, il proprietario statunitense del club, punta infatti a un grande nome: secondo Marca, la prima opzione è rappresentata da Luis Enrique, seguito dal tedesco Julian Nagelsman, appena esonerato dal Bayern Monaco. Boehly avrebbe già incontrato entrambi a Londra in questi giorni.

Chelsea, anche Spalletti in corsa per la panchina

Tuttavia nella lista del Chelsea figurano anche altri allenatori: tra questi, purtroppo per il Napoli, c’è anche Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha il contratto in scadenza a giugno, ma Aurelio De Laurentiis potrebbe trattenerlo grazie ad un’opzione unilaterale di rinnovo annuale, ovvero esercitabile solo dal Napoli. ADL, però, non è intenzionato a tenere Spalletti controvoglia: se il tecnico cedesse all’eventuale corte del Chelsea, il Napoli non si opporrebbe.

Secondo Marca, per i Blues le eventuali alternative sarebbero rappresentate dall’ex Tottenham e Psg Mauricio Pochettino, dall’allenatore dello Sporting Lisbona Ruben Amorim e dal tecnico dell’Eintracht Oliver Glasner.