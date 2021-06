Christian Eriksen dimesso, intervento riuscito: le sue parole

Christian Eriksen è stato dimesso dall’ospedale di Copenaghen. La notizia più bella arriva direttamente dalla Federazione danese che comunicato in via ufficiale la fine del ricovero ospedaliero per il centrocampista dell’Inter vittima di un malore nella partita contro la Finlandia.

L’ex calciatore del Tottenhmam, dopo essersi sottoposto ad un intervento per l’installazione di un defibrillatore cardiaco (ICD) ha lasciato l’ospedale della capitale danese prima di fare visita ai compagni di nazionale nel ritiro di Helsingor.

La federcalcio della Danimarca ha riportato parole e sensazioni del classe 1992: “Grazie per l’incredibile numero di messaggi che mi avete mandato. E’ stato incredibile vedere e sentire un affetto così grande. L’intervento è andato bene e date le circostanze mi sento bene. E’ stato davvero stupendo rivedere i ragazzi dopo la grande partita che hanno giocato ieri. Non c’è bisogno di dire che farò il tifo per loro in vista del prossimo match di lunedì”.

OMNISPORT | 18-06-2021 18:44