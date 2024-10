Giro di Lombardia: Pozzovivo prepara l'addio, Pogacar a caccia del poker (sulle orme di Fausto Coppi)

Con la classica delle foglie morte si chiude la grande stagione del ciclismo. Pogacar punta al poker di successi consecutivi. Pozzovivo all'ultima gara in carriera

È l’ultima fatica della stagione, al netto di qualche comparsata in estremo oriente dove onorare sponsor e compagnia cantante. Ma probabilmente sarà anche l’ultima occasione per tentare la fortuna e riuscire in un’impresa apparentemente fuori portata per chiunque: battere Tadej Pogacar in una corsa che si addice perfettamente alle sue caratteristiche, in calendario in un 2024 dove lo sloveno ha praticamente fatto tutto alla perfezione. Al Lombardia, poi, vince da tre anni di fila: hanno provato a rendere meno duro il percorso (e qualcuno s’è pure arrabbiato, gridando al “sacrilegio”), ma basterà per impedire allo sloveno di fare poker, eguagliando quanto fatto da Fausto Coppi tra il 1946 e il 1949?

Pogi ha ancora fame: “Voglio un ultimo grande risultato”

Sulla carta, pochi possono realmente pensare di battere Pogacar. Favorito d’obbligo, con quella maglia iridata già sfoggiata sulle rampe del San Luca al Giro dell’Emilia (solita fuga da lontano, solita vittoria) e nell’ora scarsa di corsa alle Tre Valli Varesine, prima che motivi di sicurezza spingessero proprio Tadej a farsi portavoce delle legittime rimostranze dei corridori.

Il Lombardia, come detto, è un po’ come il giardino di casa: tre vittorie nelle ultime tre edizioni, ma mai c’era arrivato in queste condizioni di forma che definire stratosferica è poco. Per cui c’è solo da aspettare di vedere se per caso dovesse andar via una fuga, o se qualche incidente meccanico o imprevisto possa togliere di mezzo lo sloveno nel momento clou della corsa.

Lui nei giorni scorsi non s’è nascosto, dichiarando di voler chiudere la stagione “con un ultimo grande risultato”. E non ve n’è alcuno all’infuori della vittoria, per dirla alla maniera di Pogacar. Che sa perfettamente quanto il rivale più temibile possa essere lui stesso, poiché tutti lo danno per vincente ancor prima di dare il primo colpo di pedale.

Evenepoel “arrendevole”, Pidcock e Mas da vedere

Invero il parterre dell’edizione 118 della classica delle foglie morte annovererebbe corridori decisamente capaci di regalarsi una bella impresa. Remco Evenepoel è il primo della lista, anche se per condizione fisica e per manifesta e consapevole inferiorità rispetto a Pogacar (“Tutti sanno che oggi è imbattibile”) non sembra essere molto convinto dei propri mezzi.

Tom Pidcock al Gran Piemonte vinto da Powless ha giocato in difesa, forse per risparmiare la gamba o forse perché proprio non ne ha più. Enric Mas ha dimostrato di star bene, ma bisognerà capire se riuscirà a fare la differenza su salite nelle quali si viaggia a velocità sostenuta. Adam Yates e Marc Hirschi hanno il “problema” di correre nella stessa squadra di Pogacar, e dunque non godranno di troppa libertà (a meno che il capitano non marchi visita), mentre Matteo Jorgenson, Daniel Martinez, Romain Bardet, Aleksandr Vlasov e Pavel Sivakov potranno fare la loro corsa.

Pozzovivo saluta tutti: scende di bici a 42 anni

Ci sarebbero anche un bel po’ di italiani pronti a sfruttare l’imprevedibilità di una corsa che non ci vede salire sul gradino più alto del podio dal 2017, anno del secondo acuto di Vincenzo Nibali, già vincitore nel 2015. Lo scorso anno Andrea Bagioli chiuse alle spalle del solo Pogacar e quest’anno vorrà tentare nuovamente la fortuna, con Giulio Ciccone e Antonio Tiberi che proveranno a giocarsi le loro carte.

Giornata speciale per Domenico Pozzovivo, che concluderà a 42 anni la propria carriera da professionista proprio nella classica monumento che chiude la stagione. Un finale comunque da ricordare per l’esperto scalatore, che in carriera vanta ben 8 top ten nei grandi giri, oltre che un successo di tappa al Giro d’Italia (a Lago Laceno nel 2012).

Possibili cambi nel percorso (causa maltempo)

Al netto di un percorso leggermente “ammorbidito” rispetto al passato, Il Lombardia rimane comunque una corsa per passisti scalatori. Le recenti frane che si sono verificate a seguito del maltempo che nei primi giorni della settimana ha colpito il Nord Italia potrebbero portare ad alcune variazioni nel percorso, con la rimozione della salita di Ganda (9 km al 5,5%: ha ceduto un tornante, si lotta contro il tempo per ripristinare la strada) e l’inserimento del Selvino (11 km al 5,5%).

La gara presumibilmente si deciderà quando si entrerà nella provincia di Como, con le ascese di Ghisallo (a -80 km dall’arrivo), Colma di Sormano (-40) e San Fermo della Battaglia, quest’ultimo posto ai -6 dal traguardo. Ma se Pogacar confermerà il piano tattico delle ultime gare, a quel punto potrebbe già essersene andato da un bel pezzo.