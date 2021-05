Cittadella, Adorni: "In 90 minuti può succedere di tutto"

La partita di andata non ha portato il risutlato sperato in casa Cittadella. La sconfitta casalinga al Tombolato adesso obbliga i grnata ad una prestazione di assoluto valore. Non sarà facile espugnare il Penzo, il Venezia sulle ali dell’entusiasmo dopo l’1-0 di settimana scorsa, vuole coronare il sogno di raggiungere la serie A.

Venderà cara la pelle anche il Cittadella ed è proprio Davide Adorni a suonare la carica. Il difensore crede ancora nella promozione in Serie A e dalle colonne del Corriere del Veneto carica la squadra in vista della gara di ritorno contro il Venezia di giovedì sera.

“Nei 90 minuti può succedere di tutto, andremo a giocarcela con determinazione e voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Domenica non ci siamo espressi al nostro massimo, ma abbiamo ancora una gara per mostrare il nostro valore e provare la rimonta. – continua Adorni – Sarà determinante la voglia con cui andremo a prenderci la Serie A, non molleremo nulla fino al fischio finale e se il Venezia si dimostrerà più bravo di noi gli stringeremo la mano”.

OMNISPORT | 25-05-2021 14:40