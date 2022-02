Classifica senza errori arbitrali, 24ma giornata: una gara è falsata

08-02-2022 11:01

Dal gol annullato a Zaniolo (con tanto di cartellino rosso) alle polemiche legate al derby di Milano, dai rigori invocati da Vlahovic alle consuete proteste per i mancati interventi dalla sala Var: tantissima carne al fuoco anche nella quinta giornata di ritorno del campionato di serie A. Diversi gli episodi da moviola, ma alla fine c’è soltanto una partita falsata: quella di Bergamo tra Atalanta e Cagliari.

Arbitri: la furia di Zaniolo e il derby di Milano

Crudele ma giusto: regolamento alla mano, il bel gol di Zaniolo andava effettivamente annullato e bene ha fatto l’arbitro Abisso a non concederlo per il precedente pestone di Abraham. Unico neo: possibile ci sia voluto tanto tempo prima di segnalare e di controllare l’episodio? Nessuna ombra, invece, sulla direzione di Guida in Inter-Milan: non c’è fallo di Giroud su Sanchez nell’azione del gol dell’1-1, col fischietto di Torre Annunziata posizionato a due passi dall’episodio.

Arbitri: Juve, Napoli e la grave svista di Bergamo

Vlahovic reclama due rigori contro il Verona e la sensazione è che almeno uno ci sia davvero: Massimi giudica regolare l’intervento di Gunter sul serbo. Brutta botta per Mariani in Venezia-Napoli: Ebuehi lo travolge e l’arbitro lo…espelle. Niente paura, nessuna vendetta: sacrosanto il rosso per il difensore del Venezia, ma per un’entrata killer su Mertens, non certo per l’involontaria capocciata al direttore di gara. Infine, Bergamo: grave l’errore di Prontera, da annullare il primo gol del cagliaritano Gaston Pereiro che s’aiuta col braccio.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica del campionato di serie A al netto degli errori determinanti dei fischietti:

Napoli 54 punti; Milan 53; Inter* 51; Atalanta* 46; Roma 43; Juventus 40; Lazio 39; Fiorentina* 36; Torino*, Verona 33; Bologna* 30; Sassuolo 29; Empoli 28; Udinese* 26; Sampdoria 23; Spezia 21; Cagliari 18; Genoa 17; Venezia* 15; Salernitana* 9.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori):

Inter* (+2) 53 punti; Napoli (-2), Milan (-1) 52; Juventus (+5) 45; Atalanta* (-3) 43; Roma (-4), Lazio 39; Fiorentina* 36; Verona 33; Torino* (-1) 32; Empoli (+2) 30; Sassuolo 29; Bologna* (-2) 28; Udinese* (+1) 27; Spezia (+5) 26; Sampdoria 23; Cagliari (+2) 20; Venezia* (+3) 18; Genoa (-3) 14; Salernitana* (+2) 11.

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

