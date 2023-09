La classifica senza errori arbitrali, quinta giornata: svista clamorosa

Polemiche, polemiche e ancora polemiche. Non fa eccezione la quinta giornata di Serie A, segnata da proteste in diverse partite per le decisioni arbitrali. Rigori non concessi, espulsioni condonate: questi i maggiori motivi di recriminazione. Tanti lamenti ma una sola vera svista grave nel panorama del turno. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla quinta di campionato.

Serie A, errore clamoroso ma non determinante

La svista clamorosa è ovviamente quella del match tra Sassuolo e Juventus: Berardi, al 13′ della ripresa, interviene in ritardo su Bremer e col piede alzato. Ci sono gli estremi per il rosso diretto ma Colombo opta per il giallo e il VAR non può intervenire, perché ci sono elementi che potrebbero debolmente giustificare la decisione del direttore di gara. Errore grave, ma non determinante ai fini del risultato per quello che è lo speciale regolamento della nostra classifica, a cui si rimanda.

Errori arbitrali: le altre partite della quinta giornata

Proteste anche in altre partite. In Milan-Verona manca un rigore per i rossoneri (intervento falloso di Hien su Loftus-Cheek, Maresca lascia correre e Pioli s’infuria), in Lazio-Monza lamentele di Sarri per un rigore non concesso per pestone di Ciurria su Zaccagni: per tutti i quotidiani specializzati Abisso ha fatto bene a non concedere il penalty. Bene Ayroldi in Bologna-Napoli (giusto il rigore per gli azzurri), bene pure Guida in Torino-Roma: regolare il gol di Lukaku, niente rigore su tocco sospetto di Kristensen in area visto il braccio attaccato al corpo del giocatore del Toro.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2022-2023 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 15 INTER – 15 MILAN 12 MILAN – 12 LECCE 11 LECCE – 11 JUVENTUS 10 NAPOLI -2 10 FIORENTINA 10 FIORENTINA – 10 ATALANTA 9 ATALANTA – 9 NAPOLI 8 JUVENTUS +1 9 FROSINONE 8 BOLOGNA -2 8 TORINO 8 FROSINONE – 8 VERONA 7 TORINO – 8 BOLOGNA 6 VERONA – 7 SASSUOLO 6 SASSUOLO – 6 ROMA 5 LAZIO -1 5 MONZA 5 ROMA – 5 LAZIO 4 MONZA – 5 GENOA 4 SALERNITANA – 3 SALERNITANA 3 UDINESE – 3 UDINESE 3 CAGLIARI – 2 CAGLIARI 2 GENOA +3 1 EMPOLI 0 EMPOLI – 0

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport, giunto alla sua quarta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli