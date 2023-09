Milan-Verona, la moviola: Maresca ha fatto infuriare Pioli

La prova del fischietto napoletano, chiamato a sostituire l'arbitro Marchetti, analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Luca Marelli

24-09-2023 06:18

Doveva essere Marchetti di Ostia l’arbitro di Milan-Verona ma Rocchi è stato costretto in extremis a cambiare designazione, per l’indisposizione del fischietto laziale, e a promuove Maresca che inizialmente era solo il IV uomo. Con Marchetti i rossoneri avevano un solo precedente, ma burrascoso: l’1-1 con l’Udinese nella gara del famoso mani di Udogie non visto col gol convalidato per i friulani ma come se l’è cavata ieri il fischietto napoletano a San Siro?

Milan-Verona, i precedenti di Maresca con i rossoneri

Con il Milan i precedenti sono 13 (6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). L’ultima volta è stato il derby di Supercoppa vinto dall’Inter ma spesso le sue decisioni sono state contestate ed hanno generato diverse polemiche. Dall’espulsione di Ibrahimovic in un Parma-Milan dell’aprile 2021, a quella di Theo Hernandez per doppio giallo contro la Roma che lo costrinse a saltare il derby di andata di due stagioni fa.

L’anno scorso Maresca, che la settimana scorsa era stato contestato per l’arbitraggio di Juventus-Lazio, ha incontrato il Milan a Bergamo nella gara con l’Atalanta dello scorso 21 agosto ed anche lì le polemiche non si sono fatte attendere. Il mancato rosso per un fallaccio di Hateboer su Leao ha fatto infuriare i tifosi milanisti ed anche Stefano Pioli.

Milan-Verona, Maresca ha ammonito 5 giocatori

Assistito da Rocca e Moro, con Camplone IV uomo, Marini al Var e Maggioni all’Avar l’arbitro Maresca ha ammonito 5 giocatori, di cui tre della squadra di Pioli: 24’ Thiaw, 42’ Faraoni, 55’ Bonazzoli, 58’ Musah, 76’ Pulisic. Recupero tempo: 2’ 1T, 6’ 2T.

Milan-Verona, i casi discussi

Al di là della gestione dei cartellini, forse un po’ squilibrata, c’è un solo vero episodio da moviola. Cade al 68′ quando i rossoneri chiedono un calcio di rigore per una spinta su Loftus-Cheek in area del Verona. Per Maresca non c’è nulla. Pioli esagera nelle proteste per il mancato rigore e viene ammonito.

Per Marelli il contatto in area è dubbio

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn dice: “e: “contrasto dubbio, è stata una valutazione di campo: il Var non poteva intervenire ma sicuramente Hien ha rischiato molto”.