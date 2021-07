La 17enne statunitense Cori “Coco” Gauff ha annunciato sui social network di essere risultata positiva al Covid-19 e pertanto non potrà partecipare ai Giochi olimpici di Tokyo 2020. “E’ sempre stato il mio sogno rappresentare gli Stati Uniti alle Olimpiadi e spero che ci saranno altre chance per me per realizzarlo in futuro”, ha scritto Coco.

OMNISPORT | 18-07-2021 21:50