10-12-2022 20:01

Arrivata a un dunque, la vicenda Manolo Portanova, con la condanna del centrocampista offensivo del Genoa a 6 anni di reclusione comminata in rito abbreviato dal Tribunale di Siena per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza nella notte tra il 30 e il 31 maggio del 2021, inizia ad avere ripercussioni sulla carriera del calciatore. Si muove la FIGC. La situazione resta complessa, ma intanto il neotecnico del Grifone, Alberto Gilardino, lo ha escluso dalla gara contro l’Ascoli.

Genoa, Gilardino esclude Portanova

Aveva scatenato una vera e propria ribellione la sua convocazione post-condanna per la gara con il Südtirol, poi però, Manolo Portanova era rimasto in tribuna ad assistere al successo dei suoi alla prima di Gilardino sulla panchina genoana dopo l’esonero di Blessin. Oggi, il tecnico del Grifone taglia corto e nella conferenza stampa di presentazione del match contro l’Ascoli, come riportato dall’Ansa, chiude fin dal principio il discorso:

Ci tengo a precisare una cosa: Manolo Portanova domani non sarà convocato. Ora possiamo parlare esclusivamente della partita.

Condanna Portanova, Genoa immobile si muove la Figc

Nessuna precisazione, invece, dalla società ligure, ma di certo una prima mossa dopo che nella giornata di ieri, 9 dicembre 2022, la Figc aveva aperto un’inchiesta chiedendo direttamente alla procura di Siena gli atti relativi al caso. Una mossa, quella federale, che per l’ex Juventus potrebbe portare a ripercussioni importanti. Sussisterebbero, infatti, forti possibilità che la procura contesti a Portanova la violazione dell’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva, in merito ai principi di correttezza e lealtà dei tesserati.

Condanna Portanova, soluzione complessa

Oggi l’esclusione e non è da escludere che il Grifone arrivi a una sospensione di Portanova. Il club e la Figc, però, sono ben consci che fino alla chiusura definitiva dell’iter (tra appello e Cassazione) ci potrebbe volere ancora un anno, un anno e mezzo e, fino ad allora, resiste la presunzione d’innocenza. Il caso resta complesso: Portanova continua a professare la propria innocenza – lo ha ribadito anche dopo la condanna – e la Figc, in passato, non si è dovuta mai occupare di un caso simile. Nel mezzo resta il Genoa, certamente imbarazzato dalla situazione, ma voglioso di chiudere al più presto il caso. Per il momento, la linea del club la detta mister Gilardino: Portanova escluso, ma alla prossima le cose potrebbero cambiare ancora.