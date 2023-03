Vinta la gara d'andata per 1-0, la Viola cerca il pass per i quarti di finale sull'ostico campo del Sivasspor. Italiano senza Biraghi, dall'altra parte manca Gradel.

16-03-2023 10:30

Gara di vitale importanza per la Fiorentina che oggi, giovedì 16 marzo, affronterà il Sivasspor per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. La partita è in programma alle 18:45 al Yeni 4 Eylül Stadyumu di Sivas, in Turchia. Arbitro del match, il montenegrino Nikola Dabanovic.

Conference League, la Fiorentina ci crede

Attualmente 11a in Serie A, la Fiorentina punta molto sulla Conference League. Dopo aver estromesso il Braga, la Viola ha battuto, nella gara d’andata, il Sivasspor al Franchi (1-0), facendo un ulteriore passo verso i quarti di finale della competizione dove è tra le favorite per la vittoria finale.

I turchi sono alla “prima assoluta” in un ottavo di finale di una competizione UEFA. Nella fase a gironi, ha vinto il suo gruppo (G), mettendosi alle spalle Cluj e Slavia Praga.

Sivasspor-Fiorentina, le statistiche

La sfida giocata al Franchi (vinta dalla Fiorentina per 1-0) è stato il primo confronto tra le due squadre.

Ad oggi, i gigliati hanno ha vinto otto delle nove sfide contro formazioni turche in competizioni UEFA (1P), segnando ben 17 gol e subendone solo cinque.

I punti di forza di Sivasspor e Fiorentina

La formazione turca ha dimostrato, nella gara d’andata, di essere molto quadrata. Il tecnico Riza Calimbay dà grande importanza alla parte tattica. Si giocherà a più di 1000 metri rispetto al livello del mare e questo potrebbe favorire i padroni di casa che non avranno Max Gradel (squalificato).

La Fiorentina arriva da ben sette vittorie consecutive in Europa (record assoluto). La squadra sta dimostrando di saper essere molto cinica nelle sfide ad eliminazione diretta. L’assenza dello squalificato Cristiano Biraghi costringerà il tecnico Vincenzo Italiano a qualche piccola modifica. La difesa è cresciuta di livello nelle ultime uscite.

Sivasspor-Fiorentina: le probabili formazioni

Il tecnico Riza Calimbay deve fare a meno di Max Gradel, l’elemento più importante della squadra. Al suo posto, nel tridente offensivo, spazio al 29enne Erdogan Yesilyurt.

In casa gigliata, non ci sarà Cristiano Biraghi (squalificato). Un dubbio sull’attacco con il ballottaggio Jovic-Cabral con il primo leggermente favorito.

Sivasspor

(4-3-3)

Vural;

Paluli, Goutas, Appindangoyé, Ciftci;

Arslan, Cofie, Charisis;

Saiz, Caicedo, Yesilyurt.

All.: Calimbay.

Fiorentina

(4-2-3-1)

L’arbitro di Sivasspor-Fiorentina: il montenegrino Nikola Dabanovic

Sarà Nikola Dabanovic a dirigere il match di Sivas. Il fischietto montenegrino ha già diretto due italiane nella stagione in corso e in entrambi i casi in Europa League, nella fase a gironi: la Roma, nella vittoria per 3-1 contro il Ludogorets, oltre alla Lazio, nella sconfitta per 5 a 1 in Danimarca contro il Midtjylland. Gli assistenti saranno i connazionali Vladan Todorović e Srdan Jovanovic, così come il quarto uomo: Milos Boskovic. Al VAR i tedeschi Harm Osmers e Katrin Rafalski.

Dove vedere in tv e in streaming

Il match di ritorno degli ottavi di Conference League 2022-2023 tra Sivasspor e Fiorentina sarà trasmesso da DAZN, Sky Sport Football (223), Sky Sport (251) e, in chiaro, su TV8. A livello streaming, sarà possibile seguirla su DAZN, SkyGo, TV8 e NOW.

Se invece preferisci seguirla con un live testuale, il migliore è quello che trovi qui su Virgilio Sport.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le partite live su DAZN

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.