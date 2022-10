Conference League, goleada della Fiorentina agli Hearts

13-10-2022 21:19

La Fiorentina domina al Franchi gli Hearts e si avvicina sempre di più alla qualificazione: avrà tra l’altro modo di andare all’assalto del primo posto nel girone di Conference League, detenuto dal Basaksehir trascinato in questo turno da Okaka.

Il primo tempo, apertosi con un palo scozzese, si chiude 4 a 0: a Jovic, andato in gol per la seconda partita europea consecutiva, fa seguito la splendida punizione all’incrocio di Biraghi, con Gonzalez e Barak che timbrano dopo il palo di Mandragora; la ripresa non ha storia, se non per mandare in archivio il gol della bandiera di Humprhys e la doppietta di Gonzalez, glaciale dal dischetto.

FIORENTINA-HEARTS 5-1

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi (79′ Venuti); Barak (79′ Bianco), Amrabat, Mandragora (46′ Duncan); González, Jovic (46′ Saponara), Kouamé (87′ Cabral). A disp.: Terracciano, Dodô, Bonaventura, Ikoné, Maleh, Ranieri, Zurkowski. All. Italiano.

HEARTS (4-3-3): Gordon; Atkinson (16′ Sibbick), Kingsley, Cochrane, Halliday; Devlin, Harling, Grant (46′ Kiomourtzoglou); Forrest (46′ Smith), Humphrys (75′ Shankland), McKay (75′ Henderson). A disp.: Stewart, Clark, Pollock, Tait. All. Neilson.

Arbitro: Bebek (CRO)

Marcatori: 6′ Jovic (F), 22′ Biraghi (F), 31′ González (F), 38′ Barak (F), 47′ Humphrys (H), 79′ Gonzàlez rig. (F).

Note: ammoniti Haring (H) Sibbick (H), Cochrane (H), Biraghi (F), Venuti (F), recupero 2′ pt, 2′ st.