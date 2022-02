Conference League, Roma col Vitesse: tifosi contenti a metà

25-02-2022 13:47

La Roma vuole continuare il suo cammino europeo nella nuova competizione per club lanciata dalla Uefa. La Conference League arriva agli ottavi di finale e i giallorossi hanno conosciuto l’avversaria che li aspetta al varco: si tratta della formazione olandese del Vitesse. Gli olandesi arrivano all’evento grazie al successo conquistato ai danni del Rapid Vienna battuto al ritorno per 2-0 dopo la sconfitta per 2-1 subita nella gara di andata in Austria.

Roma-Vitesse: il programma degli ottavi

La Roma di Mourinho vuole avanzare ancora in Conference League, il sorteggio di Nyon le mette di fronte un avversario ostico ma comunque alla portata della formazione capitolina. I giallorossi giocheranno in casa la gara di ritorno in virtù dello status di testa di serie in programma giovedì 17 marzo con orario ancora da stabilire. La gara di andata è invece in programma in Olanda il 10 marzo.

Gli avversari della Roma: il Vitesse

Il Vitesse arriva, come detto, agli ottavi di finale della Conference League dopo aver superato nei playoff il Rapid Vienna. Gli olandesi si sono qualificati al secondo posto nel girone alle spalle del Rennes ma avendo eliminato il Tottenham. La formazione olandese è al sesto posto del suo campionato, una squadra giovane che solo nel 2017 ha conquistato il suo primo titolo con la Coppa d’Olanda.

Roma: la reazione dei tifosi

I tifosi della Roma sono ottimisti dopo il sorteggio considerato positivo anche se per alcuni “poteva andare anche meglio”. La sensazione generale è quella che la squadra di Mourinho deve puntare ai quarti di finale: “Sulla carta è un sorteggio assolutamente abbordabile – dice Checco – rispetto ad altri pericoli. Positiva anche la disposizione degli accoppiamenti. La Roma deve puntare obbligatoriamente ai quarti”.

Per gran parte dei tifosi la notizia migliore è stata aver evitato le due squadre più pericolose: Marsiglia e Leicester: “Già aver evitato quelle due, le più forti, è una cosa positiva. Ora dobbiamo puntare a vincerla”.

