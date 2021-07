Conte esalta Donnarumma: "Tra i tre migliori al mondo"

Torna a parlare Antonio Conte. L’ex allenatore dell’Inter, in occasione dell’ormai tradizionale editoriale su ‘La Gazzetta dello Sport’ ha evidenziato i punti di forza di una Nazionale che si appresta ad affrontare l’Inghilerra nella finale di Euro 2020 in programma domenica. Per il tecnico leccese, il pacchetto arretrato rappresenta il valore aggiunto dell’Italia: “Con tutto il rispetto per tutti gli altri giocatori, oggi il punto di forza dell’Italia è rappresentato dal trio Donnarumma-Bonucci-Chiellini. Loro tre insieme danno sicurezza a tutta la squadra. Considero Donnarumma uno dei tre migliori portieri al mondo: decisivo tra i pali, coraggioso nelle uscite e abile con i piedi. E di Bonucci e Chiellini, cosa dire? Nonostante mille battaglie, sentono ancora l’odore del sangue. Mentalità vincente, esperienza, carattere, forza. Nella gestione dei momenti sono due assoluti top player nel ruolo”.

Impossibile non soffermarsi a parlare di Roberto Mancini e del suo lavoro svolto con la Nazionale: “Il grande merito di Mancini è aver trasmesso tanti concetti che la squadra ha ormai acquisito. Il nostro Ct deve andarne orgoglioso. Una partita si può vincere o perdere anche per episodi, ma chi studia calcio sa quanto lavoro c’è dietro. Il nostro calcio è studio, applicazione e conoscenze. Ci sarà un motivo se nei grandi tornei siamo quasi sempre arrivati fino in fondo. Lo dice la nostra storia”.

Sui concetti di possesso palla e dominio del gioco, Conte ha le idee chiarissime: “Per come lo intendo io, deve portare ad azioni da gol e situazioni di pericolo per gli avversari. E da questo punto di vista il dominio spagnolo contro l’Italia non è stato così evidente. Se il possesso palla non trova sbocchi in verticalizzazioni verso la porta avversaria diventa sterile. Puoi tenere il pallone quanto vuoi, ma se non crei, non tiri e non segni, non vinci”.

Domenica nell’atto conclusivo di Euro 2020 sarà l’Inghilterra l’ostacolo tra gli Azzurri e la coppa: “L’Inghilterra aspetta questa partita da una vita. Non hanno mai vinto gli Europei e l’unico trionfo ai Mondiali è datato 1966. L’aiuto di Wembley può essere una spinta enorme ma generare anche molta pressione. Noi avremo meno tifo sugli spalti, ma più esperienza di loro in campo. Sappiamo cosa significa disputare le finali. E sappiamo anche come si vincono”.

OMNISPORT | 09-07-2021 09:21