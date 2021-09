Continua il mercato di Inter e Juve: altro duello per l’attacco

Fa specie parlare di calciomercato ad appena 4 giorni dalla conclusione della sessione estiva. Fa ancora più specie parlarne dopo ciò che hanno vissuto Juventus e Inter in questi 3 mesi di trattative: i bianconeri hanno concluso forse il mercato peggiore degli ultimi 10 anni, senza grandi arrivi e con la beffa finale firmata da Cristiano Ronaldo, scappato da Torino direzione Manchester; i nerazzurri invece hanno subito una vera e propria rivoluzione dopo aver perso, in un colpo solo, Antonio Conte, Hakimi e Romelu Lukaku, ma Marotta è un genio ed è stato in grado di sopperire alla grande. Ora entrambe le squadre puntano a prendere un attaccante nella prossima sessione, e a quanto pare l’obiettivo è lo stesso: Marcus Thuram, già molto vicino ai nerazzurri in estate.

Alla Juve è arrivato Moise Kean, cavallo di ritorno che ha avuto il beneplacito di Allegri, mentre ad Appiano Gentile hanno trovato posto Edin Dzeko e Joaquinn Correa direttamente dalla Capitale. Questo però non basta, e dunque ecco che secondo calciomercatonews.com, ci sarà un tentativo per Thuram già a gennaio. I nerazzurri sono già stati molto vicini all’acquisto del giovane figlio d’arte, che attualmente gioca in Bundesliga, al Borussia Mönchengladbach. L’infortunio improvviso, però, aveva raffreddato l’affare, poi non andato in porto.

Il procuratore Mino Raiola ha ottimi rapporti con la Juventus (vedi affare Kean, ma non solo) e per questo potrebbe aprirsi l’ipotesi bianconera per Marcus Thuram, che nella scorsa stagione di Bundes ha firmato 8 gol e 7 assist in 29 presenze complessive. Anche l’Inter però è ancora molto interessata, considerando i continui guai fisici di Alexis Sanchez, praticamente mai a disposizione da diverso tempo.

Esiste dunque la possibilità di assistere ad un’altro derby d’Italia sul mercato, questa volta per una giovane promessa del calcio mondiale.

OMNISPORT | 04-09-2021 19:45