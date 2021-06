Euro 2020: continua la favola della Danimarca, Galles travolto

Di questo passo la Danimarca rischia di ripetere il miracolo del 1992, quando vinse i campionati europei da ripescata. Stavolta, a Euro 2020, per ora è nei quarti di finale: dopo il dramma di Christian Eriksen si è guadagnata la qualificazione tra le migliori 16 travolgendo per 4-1 la Russia, e oggi, alla Johann Cruyff Arena di Amsterdam, ha battuto il Galles, semifinalista nel 2016, per 4-0.

La prima occasione è per i britannici dopo 10 minuti: Bale, l’uomo simbolo dei Dragoni, con un destro in diagonale sfiora il palo. Poco dopo ancora Bale, stavolta per Ramsey, ma Schmeichel para facilmente, così come al 16’ su James. Poi i danesi prendono in mano piano piano il pallino e al 27’ vanno in vantaggio con Dolberg, che con un destro a giro batte Ward.

Il bomber del Nizza, che ha giocato anche in questo stadio per l’Ajax, servito da Damsgaard, come in occasione del gol, ci riprova ma stavolta Ward gli dice di no. Il portiere gallese, verso la fine del primo tempo, devia in angolo un destro da distanza ravvicinata di Maehle.

Dopo 4 minuti dall’inizio della ripresa la Danimarca raddoppia: Braithwaite crossa dalla destra, Williams respinge ma sui piedi di Dolberg che non può far altro che siglare la sua doppietta personale. Al 65’ Jensen tenta un tiro cross che va vicinissimo all’incrocio dei pali.

All’86’ altra pazzesca occasione per i danesi con Braithwaite e Jensen che, da un passo, mandano sul palo il primo e fuori il secondo. Il 3-0 è nell’aria e arriva all’88’ grazie all’atalantino Maehle che col sinistro infila di potenza sotto l’incrocio.

Al 90’ espulso Wilson con cartellino rosso diretto per un brutto fallo su Maehle. Al 94’ Braithwaite su assist di Cornelius batte Ward con un gran diagonale e sigla il 4-0 finale, confermato dal VAR dopo che l’arbitro aveva inizialmente annullato per fuorigioco.

