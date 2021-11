Coppa Davis, ko Italia sui social ha un solo nome: scoppia il caso

30-11-2021 10:21

Si è fermato ai quarti di finale il sogno dell’Italia in Coppa Davis 2021. Gli azzurri sono stati eliminati ieri dalla Croazia per 2-1 alla fine di una giornata piena di alti e bassi per l’Italtennis. Dalla sconfitta sorprendente di Sonego col numero 279 della classifica mondiale Borna Gojo, all’entusiasmante vittoria di Jannik Sinner su Marin Cilic. Italia condannata all’eliminazione dal ko in doppio per mani di Mektic-Pavic, oro olimpico, su Fabio Fognini e uno stremato Sinner. Sui social in queste ore è impazzato il toto-colpevole che pare avere un solo nome.

Davis, doppio decisivo: Sinner stanco, Fognini smarrito

Nell’economia del confronto con la Croazia ha pesato e tanto il primo ko, inatteso e contro pronostico. Con Sonego battuto dal numero 279 della classifica mondiale Borna Gojo molto abile nell’inceppare i meccanismi dell’azzurro e imporsi così per 7-6 (2), 2-6, 6-2. A impattare la serie ci ha pensato la nostra punta di diamante, in contumacia Berrettini, quel Jack Sinner che ha spazzato via Marin Cilic, numero 30 del mondo e finalista a Wimbledon contro Federer nel 2017, in tre set con i parziali di 6-3, 6-7 (4), 3-6.

Il passaggio in semifinale dell’Italia era affidato al doppio “improvvisato” da Fabio Fognini e uno stremato Sinner che aveva appena giocato un lungo match con Cilic. Di fronte peraltro la coppia oro olimpico Nikola Mektic e Mate Pavic, che non hanno avuto troppo problemi contro gli azzurri dagli automatismi inceppati e non ben oliati. Il ko in due set ha segnato l’eliminazione dell’Italia dalla Davis 2021.

Italia eliminata, i social contro Fognini: “Fatti da parte”

Nonostante ci fosse di fronte il duo campione olimpico in carica, la sconfitta del doppio azzurro nel match decisivo ha fatto molto discutere sui social. Tanti, forse troppi errori per la coppia Fognini-Sinner che seppur improvvisata ha palesato un po’ di problemi. Soprattutto il veterano Fognini ha deluso quanti si aspettavano da lui di essere trascinati. Ed invece Fabio ha sbagliato parecchio, sempre in difficoltà nei propri turni di battuta dove ha quasi sempre concesso agli avversari di arrivare a giocarsi la palla break.

Sul web quindi in molti hanno chiesto la testa di Fognini specie in un futuro in cui si spera nel ritorno in pianta stabile, abile e arruolabile, di Berrettini, in coppia con Sinner, sulla carta una coppia di grande forza con alle spalle tutta una serie di altri buonissimi giocatori. “Fognini che ha tenuto in alto il tennis italiano per un decennio ormai spento” l’amara constatazione di un tifoso, “Ma sostituire Fognini con Sonego?” si chiede qualcuno,

Fognini è il passato dell’Italtennis. “Non posso più vedere giocare Fognini” scrive più di qualcuno, “Quello che però è mancato in questo doppio è l’uomo d’esperienza Fognini. I break persi sul suo servizio(con il doppio fallo addirittura nel 2T). Numerosi errori gratuiti nei momenti chiave, una risposta mai incisiva” è l’attenta analisi di un appassionato di tennis.

