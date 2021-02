Coppa del Mondo, fenomenale Dominik Paris sulla Kandahar: primo in discesa

Grandissimo Dominik Paris. Dopo il podio di Kitzbühel, Paris torna sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo vincendo per distacco la discesa sulla Kandahar. Per lui si tratta del 19esimo podio totale in Coppa del Mondo e il primo addirittura da dicembre 2019. Al secondo posto si piazza Beat Feuz, mentre la terza piazza è occupata da Matthias Mayer. Molto buona anche la gara di Christof Innerhofer che chiude quinto.

Dominik Paris è davvero tornato, alla fine. Dopo 13 mesi dall’ultima volta, Paris torna ad imporsi in velocità dominando la discesa libera di Garmisch-Partenkirchen. Dopo il terzo posto in prova aveva promesso che sarebbe andato a tutta e così è stato, perfetto nelle linee e veramente in fiducia sugli sci. Nonostante qualche leggerissima imperfezione nella parte centrale, oggi non ce n’era per davvero per nessuno.

L’altoatesino chiude la sua gara in 1.33.81, a 37 centesimi dal secondo classificato, lo svizzero Beat Feuz. Vicinissimo a Feuz è Matthias Mayer, che ternima la discesa a 40 centesimi da Paris. Ottima prova anche per l’altro italiano, Christof Innerhofer, che conclude al quinti posto a 72 centesimi da Paris.

Questo l’arrivo in TopTen della discesa di Garmisch-Partenkirchen:

1. Dominik PARIS (ITA) – 1:33.81

2. Beat FEUZ (SUI) – +0.37

3. Matthias MAYER (AUT) – +0.40

4. Max FRANZ (AUT) – +0.42

5. Christof INNERHOFER (ITA) – +0.72

6. Carlo JANKA (SUI) – +1.02

7. Travis GANONG (USA) – +1.10

8. Marco ODERMATT (SUI) – +1.12

9. Daniel HEMETSBERGER (AUT) – +1.15

10. Johan CLAREY (FRA) – +1.18

OMNISPORT | 05-02-2021 13:01