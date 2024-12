Coppa Italia, Fiorentina-Empoli non sarà rinviata: lo ha chiesto Bove

Il club viola fa sapere che la squadra scenderà regolarmente in campo mercoledì nel derby degli ottavi di finale: d’accordo anche il centrocampista ricoverato in ospedale

Fiorentina-Empoli, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si giocherà regolarmente mercoledì 4 dicembre: lo fa sapere il club viola attraverso il suo d.g. Alessandro Ferrari. Sarebbe stato lo stesso Edoardo Bove, attualmente ricoverato in ospedale, a chiedere alla Viola di giocare.

Coppa Italia, Fiorentina-Empoli non verrà rinviata

Fiorentina ed Empoli scenderanno regolarmente in campo al Franchi la sera di mercoledì 4 dicembre per affrontarsi negli ottavi di finale di Coppa Italia. L’ipotesi di rinvio della gara in seguito all’arresto cardiaco e al ricovero in ospedale del centrocampista viola Edoardo Bove è definitivamente scongiurata: a dare la notizia è stato il d.t. del club fiorentino Alessandro Ferrari all’uscita dall’ospedale Careggi di Firenze.

Coppa Italia, presidente Empoli pronto ad accettare il rinvio

L’idea di rinviare la gara in un momento particolarmente difficile per la Fiorentina era già stata accettata dai rivali dell’Empoli: il presidente degli azzurri Fabrizio Corsi, mostrandosi in perfetta sintonia con l’ambiente della Fiorentina, si era detto disponibile a spostare l’incontro.

“Quello che è successo a Bove è stato qualcosa di scioccante per tutti, non solo per chi tifa Fiorentina”, ha dichiarato Corsi a Radio Bruno. “Quanto alla partita di mercoledì – ha poi aggiunto -, noi ci dobbiamo solo adeguare alle decisioni: se la Fiorentina dovesse chiedere il rinvio della partita, non avremmo assolutamente nulla in contrario”.

Fiorentina, la richiesta di Bove al d.g. Ferrari

A chiedere di non rinviare la partita sarebbe stato lo stesso Bove, risvegliatosi dopo essere stato sedato e intubato durante il ricovero all’ospedale Careggi di Firenze. Secondo quanto riferito dal d.g. Ferrari Bove avrebbe chiesto di non rinviare l’incontro a causa sua: un tentativo, probabilmente, per riportare serenità all’interno della Fiorentina dopo la tragedia sfiorata ieri sera al Franchi.