Coppa Italia, il Genoa batte di misura la Spal

18-10-2022 20:29

Non riesce a Daniele De Rossi l’impresa di accedere agli ottavi di finale e incrociare la ‘sua’ Roma: al Genoa basta il penalty (concesso per fallo di mano di Moncini e trasformato da Gudmunnson) a fine primo tempo per battere gli estensi.

La partita non ha avuto un gran ritmo e la reazione della Spal, che aveva sfiorato il vantaggio con un colpo di testa a lato di Almici, non è pervenuta nei secondi 45′: i liguri, che si erano in precedenza resi pericolosi con una deviazione sottomisura di Yeboah e un tiro (centrale) di Portanova da buona posizione, sprecano con Yeboah prima e con Yalcin poi la chance del raddoppio, entrambe le volte a tu per tu con l’ottimo Thiam.

Nel turno eliminatorio i rossoblu avevano eliminato 3 a 2 il Benevento.

GENOA-SPAL 1-0

RETE: 45′ Gudmunsson rig. (G).

GENOA (4-2-3-1): Semper; Hefti, Vogliacco, Bani, Pajac (65′ Toure); Frendrup (65′ Czyborra), Badelj; Jagiello, Portanova (58′ Yalcin), Gudmundsson (86′ Aramu); Yeboah (58′ Puscas).

In panchina: Martinez, Vodisek, Sabelli, Dragusin, Strootman, Coda, Aramu, Calvani.

Allenatore: Blessin.

SPAL (3-4-2-1): Thiam; Almici, Peda, Dalle Mura; Dickmann (61′ Fiordaliso); Murgia (84′ Maistro), Esposito, Celia; Zanellato (61′ Valzania), Tunjov (45′ Rabbi); Moncini (75′ Finotto sv).

In panchina: Abati, Pomini, Fiordaliso, Meccariello, Proia, Finotto, Saiani, Valzania, La Mantia, Prati, Rauti, Maistro, Breit, Ayoub, Rabbi.

Allenatore: De Rossi.

ARBITRO: Santoro di Messina 6.

Ammoniti: Zanellato, Hefti, Puscas.

Note: angoli: 4-3, recupero: 4′ pt + 3′ st.