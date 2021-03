Coronavirus, la drammatica confessione di Adriano Galliani

L’incubo di Adriano Galliani è finito. E il deludente rendimento del Monza nel campionato di Serie B non c’entra.

L’ex amministratore delegato del club brianzolo ha rilasciato una toccante intervista al ‘Corriere della Sera’ il giorno dopo essere stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato per dieci giorni a causa del peggiorare delle condizioni dopo aver contratto il Coronavirus.

Adesso che le cose vanno meglio ci si può voltare indietro: “Il mio incubo è durato da domenica 7 marzo al 17, quando sono stato in terapia intensiva. Sono stati i dieci giorni più lunghi della mia vita. Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. All’interno ci sono solo letti”.

“Non c’era nemmeno il bagno – ha proseguito l’ex dirigente del Milan -. Dico con molta franchezza che ho temuto di morire anche perché soffro di claustrofobia e l’ascensore mi dà ansia. Voglio ringraziare i meravigliosi infermieri e i medici che mi hanno curato. Al San Raffaele ho trovato una umanità pazzesca. Il 17 marzo sono risultato negativo e ho tirato un sospiro di sollievo quando sono stato trasferito in reparto. Questa esperienza ha cambiato la mia psiche. Ho capito che la salute è l’unica cosa che conta nella vita”.

Poi, i ringraziamenti alle persone che gli sono state più vicino: “Silvio Berlusconi e la mia famiglia. Berlusconi mi scriveva continuamente, mi mostrava il suo affetto, era preoccupato per me. Vedevo le sue chiamate anche quando non potevo rispondere per la stanchezza”.

Ora la convalescenza. E poi il voto: “Ci vorrà un mese circa per riprendersi definitivamente. Ho perso dieci kg perché in quei maledetti giorni non riuscivo a mangiare nemmeno una polpetta. Con Pierferdinando Casini, che ha avuto come me il Covid, abbiamo preso un impegno ufficiale: ci recheremo al Santuario della Madonna di San Luca. Andremo lì a pregare”.

OMNISPORT | 27-03-2021 15:51