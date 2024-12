Cremonese-Brescia, moviola: guerriglia tifosi, gol annullato, rosso col Var e pari al 96’, è successo di tutto

La prova dell’arbitro Rutella nel lunch match di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto siciliano ha espulso un giocatore e ne ha ammoniti sette

Promosso nell’organico della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e B nella stagione 22-23, Rutella – la scelta di Rocchi per il derby Cremonese-Brescia, aveva fin qui arbitrato 32 partite in cadetteria e 5 in Coppa Italia. Vediamo come se l’è cavata allo Zini il fischietto di Ennna.

I precedenti di Rutella con Cremonese e Brescia

Non c’erano precedenti tra l’arbitro siciliano e la Cremonese. Sei, invece, gli incroci tra il Brescia e l’arbitro di Enna: per le rondinelle tre vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cortese e Scarpa con Guazolino IV uomo, Camplone al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro ha ammonito sette giocatori: Collocolo, Bisoli, Adorni, Olzer, Sernicola, De Luca e Moncini, espulso Cistana per gioco falloso

Cremonese-Brescia, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Derby teso prima fuori e poi dentro il campo. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e il dispiegamento di poliziotti e militari intorno allo stadio Zini hanno evitato il contatto tra ultras di Cremonese e Brescia questa mattina. Tensione intorno alle 10:30 quando un gruppo di supporters bresciani proveniente da via Mantova si è mosso verso via Dante. Sono stati lanciati fumogeni e sono state colpite con spranghe alcune vetture in sosta. Dopo pochi istanti la situazione è tornata alla normalità. Quando accaduto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e le immagini saranno acquisite dagli inquirenti. In campo gara rude con otto cartellini.

Primo giallo al 20′, è per Collocolo, entrata in ritardo sulla trequarti. Al 26′ ammonito Bisoli, strattonata ai danni di Vasquez. Al 37′ giallo per giallo per Adorni, fallo al limite dell’area. Al 65′ ammonito Olzer, entrata da dietro in ritardo su Antov. Al 76′ ammonito Sernicola, strattonata in mezzo al campo. Al 76′ altro gol della Cremonese: Vandeputte parte in velocità sulla sinistra, entra in area e serve al centro De Luca che la deve solo depositare in rete ma dopo un check al VAR, Rutella lo annulla per un fallo di Vandeputte. All’84’ fallaccio di Cistana su Antov, solo giallo per il capitano del Brescia ma interviene il Var che richiama l’arbitro all’on field review. Rutella cambia colore del cartellino ed estrae il rosso. Al 90′ giallo per De Luca che ostacola Lezzerini. All’ultimo minuto di recupero ripartenza ospite, Moncini in mezzo all’area da solo in rovesciata pareggia e viene ammonito per l’esultanza eccessiva. Dopo 7′ di recupero il derby finisce 1-1.