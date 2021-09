Crisi Juve e addio Cristiano Ronaldo: interviene Gigi Buffon

L’ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon in un’intervista a Radio Rai ha commentato così il momento complicato che stanno vivendo i bianconeri: “Stanno vivendo un un passaggio, non so se generazionale o di ossatura di squadra che sta cambiando, ma un po’ di dazio lo paghi. Se hai certezze come Allegri o i giocatori, magari non arrivi allo scudetto, ma vicino ci vai…”.

Buffon si è espresso anche sull’addio di Cristiano Ronaldo: “Credo che i tifosi non debbano rimanere sorpresi. Ha la nomea di un grandissimo professionista che giustamente pensa tanto a se stesso. In questi tre anni ha fatto grandi prestazioni e tanti gol. Non vedo nulla di illogico nella sua scelta di andare via, ci ha pensato tanto. Penso che alla fine non ci sia stato niente di strano. Posso solo parlare bene di Cristiano, è un professionista che dà sempre il 100%. Ha pensato che fosse giusto andare via”.

Due pareggi per l‘Italia dopo la vittoria dell’Europeo: “Devo dire la verità e non per voler difendere il gruppo e il ct. Il problema dell’Italia è stata la buona sorte. Quando vieni da una grande vittoria, dove è andato tutto nel modo giusto, adesso le cose stanno andando meno bene. La Nazionale paga il briciolo di sfortuna che le è capitato”.

Sul suo futuro è chiaro: “La mia testa e il mio corpo rispondono alla grande e io in questo momento non prendo in considerazione l’idea di smettere, mi accorgo di essere un giocatore molto importante per i miei compagni e i tifosi del Parma, per me è molto gratificante. Una nuova chiamata da Mancini per l’ultimo Mondiale? Non voglio che al ct che ha già tante pressioni ne aggiunge una nuova”.

OMNISPORT | 06-09-2021 10:48