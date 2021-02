Crisi Napoli, De Laurentiis ha deciso il destino di Rino Gattuso

La sconfitta contro l’Atalanta e il pareggio contro il Benevento hanno riaperto il vaso di Pandora delle polemiche rispettivamente in casa di Napoli e Roma.

Polemiche che per i giallorossi erano state solo in parte spente dopo il successo sull’Udinese e quello in Europa League contro il Braga, mentre per gli azzurri lo stato di crisi dura ormai da diverse settimane ed è certificato dai numeri che parlano di ben undici sconfitte stagionali tra tutte le competizioni.

Le panchine di Paulo Fonseca e Rino Gattuso sono quindi tutt’altro che salde, ma se la classifica della Serie A e il turno virtualmente superato in Europa League fanno stare moderatamente tranquillo il tecnico portoghese della Roma, per Gattuso potrebbero essere decisive le prossime partite, dal ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada, nel quale Koulibaly e compagni dovranno provare a rimontare la sconfitta per 2-0 subita in Spagna, agli impegni in Serie A contro Benevento e Sassuolo.

Aurelio De Laurentiis è comunque infuriato. Troppi punti importanti sono stati persi nella corsa alla prossima Champions League. Il ritorno nella Coppa più importante è imprescindibile per il Napoli anche a livello economico così ecco che, come riporta ‘Il Mattino’, già nella mattinata di lunedì il presidente del Napoli si è sfogato con il figlio Edoardo, vicepresidente del club, e con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

La decisione che ne è seguita è quella di imporre il silenzio stampa a tempo indeterminato, quindi non è escluso che nessun tesserato del Napoli parli più addirittura fino al termine della stagione.

Per il momento, però, Gattuso non sembra rischiare l’esonero. De Laurentiis avrebbe infatti ribadito la piena fiducia nei confronti dell’allenatore calabrese, almeno fino al termine della stagione. Dopo le schermaglie delle settimane scorse, quindi, quando Gattuso attaccò pubblicamente De Laurentiis per le voci circolate sui presunti contatti con altri allenatori, sembra esserci una tregua tra le parti. Missione, portare il Napoli tra le prime quattro

OMNISPORT | 22-02-2021 17:04