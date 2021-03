Cristiano Ronaldo O'Rey del Gol: per lui 770 reti in carriera

770 (SETTECENTOSETTANTA). Questo il numero di reti messe assegno da Cristiano Ronaldo dal 2002 (anno del suo esordio con la prima squadra dello Sporting Lisbona, a 17 anni) ad oggi. Un numero stratosferico, irreale, assurdo solo a pensarci. Un traguardo raggiunto sempre al top, stando costantemente sulla cresta dell’onda e rialzandosi dopo ogni caduta. L’ultima, tragica, incredibile, contro il Porto in Champions League. Ma i veri Campioni, quelli leggendari, si dimostrano tali nelle difficoltà della squadra. E CR7, contro il Cagliari, si è preso sulle spalle una Juventus frastornata e confusa e l’ha trascinata fuori dalla nebbia.

Ripensiamo per un attimo alla normalità di 10 anni fa: segnare 30 gol in un singolo campionato era impresa per pochissimi eletti, e bastava per aggiudicarsi con distacco almeno la Scarpa d’Oro. Poi arrivò CR7, 40 gol in Premier League nel 2008, e da li in poi sempre di più al Real Madrid. Negli stessi anni, l’eterno rivale Leo Messi si premetteva di prendersi gioco di tutti gli attaccanti venuti prima di lui nella storia del calcio, segnando 92 (NOVANTADUE), gol in un singolo anno solare. Che dire…Si prende il pallone e si va a casa.

Concentrandosi sul fenomeno di Madeira, i suoi gol sono così suddivisi, tanto per dare un’idea della crescita tecnica del portoghese:

Sporting Lisbona: 5 gol

Manchester United: 118 gol

Real Madrid: 450 gol

Juventus: 95 gol

Portogallo: 102

In questa stagione, poi, nonostante le numerose critiche, sta viaggiando ad una media da paura: per esempio, sono già otto le marcature multiple in questa Serie A per Cristiano Ronaldo: nessun giocatore dei maggiori cinque campionati europei ne conta di più in stagione. Inoltre, contro il Cagliari ha segnato di destro, di sinistro e di testa: prima tripletta perfetta per un giocatore della Juventus in Serie A da agosto 2007 (Trezeguet contro il Livorno).

Nonostante non si ancora riuscito a portare la Vecchia Signora sul tetto d’Europa, l’essere stato in grado di superare il record di gol di Pelè è già di per se una cosa straordinaria per la portata della cosa, spodestando una leggenda del calcio mondiale di ogni epoca. A 36 anni non ha più la potenza di un tempo, e tanto si potrebbe dire sulla sua quasi inutilità tattica (a volte anche controproducente per la squadra) e sulla sua ossessione nel voler giocare sempre, impedendo agli allenatori di compiere scelte sacrosante. Al di la di ciò, la questione lascia il tempo che trova: ogni volta che tira, Ronaldo centra la porta, ogni due tiri, segna. Le chiacchiere stanno a zero di fronte a queste statistiche.

Questo è di nuovo il suo giorno, e con ancora molte gare prima della fine della stagione (e ancora due trofei in palio, la Serie A e la Coppa Italia), la sua voglia di Gol e di vittorie sembra essere più potente che mai.

Complimenti a Cristiano Ronaldo, il nuovo O’Rey del gol.

OMNISPORT | 15-03-2021 15:30