Cristiano Ronaldo, svelato l'obiettivo per il finale di carriera

Archiviata la terza partecipazione alla Champions League con la Juventus con un’amara eliminazione agli ottavi contro il Porto, e a livello personale con una delle prestazioni peggiori a livello internazionale e con la maglia bianconera, Cristiano Ronaldo ha già voltato pagina.

La tripletta contro il Cagliari ha permesso al fuoriclasse portoghese di rafforzare il primato nella classifica dei marcatori della Serie A, mentre allargando lo sguardo al prossimo futuro, oltre alla rincorsa all’Inter capolista e alla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, Ronaldo non può che iniziare già a pensare all’Europeo del prossimo giugno.

Bissare l’impresa del 2016 in Francia sembra molto difficile, ma quel che è certo è che Cristiano Ronaldo non ha la minima intenzione di dire addio alla maglia della Nazionale dopo la rassegna continentale.

L’obiettivo è infatti quello di andare avanti almeno fino all’insolito Mondiale autunno-invernale del 2022 in Qatar. E possibilmente, in perfetto Ronaldo style, non solo partecipare, ma anche vincere.

A rivelare le ambizioni di Cristiano è stato il ct dei lusitani Fernando Santos in conferenza stampa dopo aver diramato le convocazioni per le prossime sfide dei campioni d’Europa in carica, contro Azerbaijan, Serbia e Lussemburgo, prime tre gare di qualificazione al Mondiale: “Che io sappia Cristiano ha un grande sogno, ed è quello al quale stiamo lavorando tutti: partecipare al Mondiale e vincerlo”.

Santos ha poi specificato che l’interesse della squadra, per Ronaldo, è sempre davanti agli obiettivi personali e in particolare alla rincorsa all’iraniano Alì Daei, attuale primatista assoluto di gol con una Nazionale, a quota 109, sette in più rispetto all’attaccante della Juventus.

E secondo Santos quello che si vedrà all’Europeo sarà un Ronaldo motivatissimo e tutt’altro che distratto dalle vicende contrattuali con la Juventus:

“Sono sicuro che Cristiano sarà super motivato, a prescindere da quanti gol riuscirà a segnare. Quando gioca per il suo Paese dà sempre qualcosa in più, quindi spero che abbia la sua solita ambizione, senza pensare troppo ai traguardi personali ma solo ai gol che servono alla Nazionale”.

OMNISPORT | 17-03-2021 17:24