Croazia-Italia, Chiellini e Bernardeschi ultrà alla tv americana: che è successo al gol di Zaccagni

Quando la Nazionale di Spalletti ha segnato il gol del pareggio i due ex azzurri erano entrambi in diretta e non sono riusciti a contenere la loro gioia, tra l'ilarità dei colleghi in studio

Nel petto di Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi batte ancora forte un cuore azzurro. La dimostrazione è arrivata ieri, al gol di Mattia Zaccagni che all’ultimo secondo ha salvato l’Italia dall’eliminazione a Euro2024: entrambi erano ospiti in tv, uno negli Usa e l’altro in Canada, ma hanno avuto la stessa incontenibile esultanza, scatenando l’ilarità dei colleghi in studio.

Euro2024: il cuore azzurro di Chiellini e Bernardeschi

I tifosi dell’Italia sono balzati dalla sedia quando Mattia Zaccagni, con un perfetto tiro a giro sul secondo palo, ha agguantato il pari contro la Croazia, salvando gli azzurri dall’eliminazione a Euro2024 e regalando l’accesso agli ottavi di finale. E lo stesso identico comportamento hanno tenuto due ex azzurri, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi: loro, però, erano entrambi ospiti di trasmissioni tv oltreoceano.

Euro2024: il salto di Chiellini in tv al gol di Zaccagni, il Füllkrug italiano

Chiellini è un commentatore fisso di Euro2024 per la tv statunitense Fox ed ha seguito in diretta da studio la partita di Lipsia insieme agli altri ospiti della trasmissione, l’ex portiere della Danimarca e del Manchester United Peter Schmeichel e l’ex calciatrice tedesca Ariane Hingst.

L’ex difensore ha sofferto per 90’ e più, fino a esplodere alla rete di Zaccagni: Chiellini è saltato dalla sedia ed è poi corso a dare il cinque a Schmeichel, mentre in studio si urlava “Füllkrug!!”, ovvero il nome dell’attaccante tedesco che nel recupero ha dato il pari alla Germania contro la Svizzera, imitato ieri da Zaccagni.

Euro2024, la corsa di Bernardeschi sulla tv canadese

Come Chiellini, anche Bernardeschi non ha saputo contenere l’entusiasmo per il pareggio dell’Italia contro la Croazia. L’ex centrocampista di Fiorentina e Juventus era impegnato come commentatore sulla tv canadese TSN. Al momento della rete di Zaccagni, Bernardeschi è scattato in piedi braccia al cielo urlando tutta la sua gioia per il gol dell’azzurro. Come se non bastasse, ha iniziato a correre per lo studio prima di tornare al suo posto tra i sorrisi e le risate degli altri ospiti della trasmissione tv.