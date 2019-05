Da Ravezzani ironia su Bonucci, il web si spacca

Qualunque cosa dica ormai, in relazione al suo andirivieni tra Juve e Milan, ci sarà sempre qualcuno che lo criticherà. Leo Bonucci ormai si è rassegnato ad essere vittima sacrificale sui social. Tra i milanisti che non gli perdonano il doppio salto mortale e gli juventini che non hanno dimenticato lo sgarbo di due stagioni fa. Ecco quindi che le parole dette dal giocatore dalla Carrà su Rai3 diventano nuovamente spunto per tornare sulla decisione di tornare alla Juventus, lasciando il club rossonero dopo una sola stagione.

LA POLEMICA – Ad accendere la miccia è Fabio Ravezzani. Il giornalista di Telelombardia twitta: “È passato dalla Juve al Milan raddoppiando lo stipendio (da 4 a 8 milioni) ha preteso la fascia di capitano e si è presentato ai nuovi compagni dando lezioni di mentalità vincente. Ma <non ero lucido>, dice adesso Bonucci. Ah, interessante… “. Poi con un altro tweet Ravezzani attacca anche Leonardo: “Al Milan da anni manca un ds vincente, che conosca bene il mercato italiano e sia in grado di portare valore aggiunto con la sua esperienza. Leonardo é stato allontanato dal Psg e poi ha fallito in Turchia. Non mi pare un vincente”.

LE REAZIONI – Fioccano le repliche, soprattutto da parte milanista: “I polli sono quelli che gli hanno raddoppiato l’ingaggio e dato la fascia di capitano senza alcun merito” o anche: “Secondo me la fascia non l’ha voluta lui. Ha fatto tutto la dirigenza incompetente”. In pochi difendono il giocatore: “A me non pare lucido da un pezzo (con rispetto parlando per le sue vicende famigliari)” o anche: “Ho sentito che la Juve lo abbia messo sul mercato spero che qualche squadra straniera se li porti via”, oppure: “Ha anche tolto la maglia a Kessie …giusto per entrare nel gruppo in punta di piedi”. In difesa di Bonucci arrivano qualche post: “Ieri ho seguito l’intervista umanamene penso di aver capito.Una decisione presa d’impulso dopo un periodo difficile culminato con i litigi con il mister in cui lui, giustamente,non é stato spalleggiato dagli altri” e infine: “Una decisione presa d’impulso dopo un periodo difficile culminato con i litigi con il mister in cui lui,giustamente, non é stato spalleggiato dagli altri”.

03-05-2019