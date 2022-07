09-07-2022 09:30

Dall’Inghilterra rimbalza un’indiscrezione di mercato capace di provocare fermento tra i tifosi della Roma. Il club giallorosso sarebbe vicino all’ingaggio di un calciatore capace di fare la differenza in Premier League, stella e bandiera indiscussa del Crystal Palace che, grazie anche e soprattutto ai suoi gol e alle sue giocate, occupa ormai stabilmente la parte centrale della classifica del campionato inglese. Stiamo parlando di Wilfried Zaha, la freccia del Crystal Palace.

Zaha offerto alla Roma, Mourinho interessato

In base a quanto riportato da diverse testate, sono stati gli agenti del calciatore, classe 1992 e in scadenza di contratto a giugno 2023 con il club londinese, a contattare la Roma. La quotazione del Palace? Trenta milioni. A Trigoria, però, il nome di Zaha ha scatenato fibrillazioni. Si tratta infatti di un attaccante di movimento che per dinamismo, estro, piedi buoni e altruismo piace non poco a José Mourinho. Nell’ultima stagione Zaha ha totalizzato 37 presenze e messo a segno 15 gol: numeri che in Italia potrebbero migliorare ulteriormente.

Zaha alla Roma? I tifosi giallorossi si scatenano

Non a caso, sono tanti i sostenitori della Roma che hanno appreso con felicità la notizia. Lollo fa già i conti e benedice l’eventuale acquisto: “Lo pagheresti meno di 30 milioni, considerando che è a scadenza: sarebbe un affare”. Eloisa invece approva per un altro motivo: “Zaha, un altro con la Z di Zorro“. A Linda l’ivoriano ricorda un illustre connazionale, passato anche da Roma: “Il nuovo Gervinho: e non sarebbe un’idea malvagia”. Mentre Anning sogna a occhi aperti: “Immaginate quanti cross farebbe per Tammy Abraham“.

Il rovescio della medaglia: addio Zaniolo e Dybala?

C’è però un rovescio della medaglia: sono in tanti a temere che l’arrivo di Zaha possa significare la cessione di Zaniolo, o anche il mancato arrivo di altri big. Simone twitta preoccupato: “Zaha é un’opzione solo se va via Zaniolo“. Ferruccio aggiunge: “Se è così Dybala rimarrà un sogno“. Carlo è perfido nel suo commento: “Il 99% dei tifosi che oggi ne descrivono le qualità, ieri quando hanno letto Crystal Palace, sono corsi ad abbonarsi a Disney Channel“. Mentre Cristiano è scettico: “Zaha non è cercato dalla Roma, è stato offerto dai suoi agenti alla Roma, quindi non capisco tutta questa esaltazione”.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE