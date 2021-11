Dalle magie alla paura: Mertens preoccupa i napoletani

30-11-2021 12:07

Dries Mertens ha incantato i tifosi del Napoli con la doppietta d’alta qualità rifilata alla Lazio e con una prestazione che ha rilanciato la sua importanza all’interno dell’ambiente azzurro ora che Victor Osimhen è fermo per infortunio.

Mertens in scadenza di contratto

I tifosi del Napoli impazziscono per il belga e iniziano a essere preoccupati circa il suo futuro: a giugno, infatti, scadrà il contratto dell’attaccante, rinnovabile unilateralmente per un anno dalla società azzurra attraverso l’esercizio di una specifica clausola contenuta nell’accordo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli al momento non sarebbe intenzionato a esercitare questo diritto: Mertens compirà 35 anni a maggio e la società di De Laurentiis potrebbe dirottare i 9 milioni lordi del suo ingaggio su altri obiettivi. L’idea, però, non piace ai tifosi del Napoli, che si augurano invece il prolungamento del contratto del belga.

Napoletani preoccupati per il rinnovo

“Ieri Insigne, oggi Mertens… c’è sempre qualcosa di cui dobbiamo preoccuparci”, commenta Gian Luca su Facebook. “Un Mertens che gioca a livelli da fuoriclasse e continua a fare la differenza a suon di gol merita un riconoscimento… Giusto che a fine campionato venga premiato con un rinnovo soddisfacente!”, il parere di Gabriele. “Mertens deve restare fino a fine carriera, come anche Insigne”, aggiunge Raffaele.

Sergio, invece, si schiera con la società: “La riconoscenza di ADL è stata nell’ultimo rinnovo, stavolta Dries deve venire lui incontro al Napoli e sarà ancora più amato da noi”. Pronta la risposta di Gerardo: “Ma Mertens ha già detto che accetterebbe anche una riduzione dell”ingaggio”.

Per Umberto, infine, il problema è solo mediatico: “Dopo Insigne adesso Mertens. ‘Sta carta straccia non sa dove attaccarsi per attaccare il Napoli”.

SPORTEVAI