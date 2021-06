Danimarca, il ct: "Incredibile che siamo riusciti a giocare"

Il commissario tecnico della Danimarca Kasper Hjulmand ha elogiato i suoi ragazzi nonostante la sconfitta contro la Finlandia, al termine di un incontro segnato dal malore di Eriksen: “A tutti viene ricordato quale sia la cosa più importante nella vita: avere relazioni preziose, le persone a cui siamo vicini, la nostra famiglia e i nostri amici. Abbiamo un gruppo di giocatori che non posso elogiare abbastanza. Non potrei essere più orgoglioso di quelle persone che si sono prese così cura l’uno dell’altro”.

Sulla ripresa della partita: “Avevamo due opzioni: giocare la partita oggi o domani alle 12:00, tutti hanno deciso di giocare oggi. Non puoi giocare una partita con tali sentimenti. Abbiamo cercato di vincere. È stato incredibile che siano riusciti a uscire e provare a gioca il secondo tempo. Onestamente, c’erano giocatori là fuori che erano completamente esauriti. Emotivamente esauriti ed emotivamente esausti. Kjaer? Simon non era molto sicuro di andare avanti, era molto impressionato. Alla fine è sceso in campo, ma non poteva andare oltre”.

