De Boer: "Abbiamo giocato bene"

Frank De Boer è soddisfatto per la vittoria per 3-0 della sua Olanda contro la Macedonia del Nord: “Alcuni giocatori, come Patrick van Aanholt, Daley Blind e Matthijs de Ligt hanno messo altri novanta minuti nelle gambe. Nella prima parte abbiamo “aiutato” la Macedonia del Nord nel gioco. Nella ripresa siamo stati bravi e loro non hanno avuto più occasioni”.

“In ogni caso penso che abbiamo fatto progressi in tutti gli aspetti. A tratti abbiamo giocato benissimo, stiamo facendo bene”.

OMNISPORT | 21-06-2021 21:58