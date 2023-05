De Sciglio operato, lungo stop: Allegri studia la nuova Juventus

Il giocatore bianconero si era rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro la settimana scorsa

09-05-2023 11:01

Mattia De Sciglio è stato operato stamattina, martedì 9 maggio, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lesionatosi durante il match contro il Lecce. L’intervento, fa sapere la Juventus attraverso un comunicato, è perfettamente riuscito.

De Sciglio: il comunicato della Juventus

Poco dopo la conclusione dell’intervento, è stato diffuso attraverso il sito ufficiale e i canali social il comunicato preparato dalla Juventus, per diffondere le prime informazioni sull’esito dell’operazione e le condizioni del giocatore:

“Questa mattina Mattia De Sciglio è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, eseguito presso clinica Toniolo di Bologna dal prof. Zaffagnini dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, alla presenza del medico sociale della Juventus dott. Freschi, è perfettamente riuscito. Il giocatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo”.

Il recupero del difensore

Ovviamente, per il difensore bianconero la stagione finisce qui non potendo certo non affrontare una riabilitazione che ammonterà a circa sei mesi: un periodo di recupero prevedibile, vista l’entità dell’infortunio subito e l’operazione subita.

La Juventus verso un nuovo assetto

Ma come si schiererà la Juventus se sarà costretta a rinunciare a De Sciglio per almeno 5-6 mesi? Allegri, da sempre estimatore del giocatore, sembrerebbe costretto verso un modulo vicino a 3-5-2.

Contro l’Atalanta, l’ultima controversa sfida per la Champions, il tecnico livornese si è affidato al 3-5-2: in porta Szczesny. In difesa spazio a Danilo, Bremer e Alex Sandro. A centrocampo da destra verso sinistra ci saranno Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot e Iling-Junior. Il numero 43 juventino prenderà il posto di Kostic che dovrebbe riposare. In attacco spazio a Di Maria e Vlahovic.

