Juventus, Allegri: "Vlahovic riparta da qui". Grave infortunio per De Sciglio

Il tecnico dei bianconeri ha parlato dopo la vittoria per 2-1 contro il Lecce, arrivata grazie ad una rete del ritrovato Vlahovic

03-05-2023 20:57

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Dazn il ritorno alla vittoria dei bianconeri in Serie A dopo un digiuno di quattro partite. La Vecchia Signora ha piegato il Lecce grazie al primo gol di Paredes a Torino e alla rete del ritrovato Dusan Vlahovic.



Juve, Allegri: “Vlahovic ha fatto un gol straordinario”

Il mister toscano ha prima di tutto fatto i complimenti a Dusan Vlahovic: “Ha fatto un gol straordinario. Ha finito la partita in crescendo, a campo aperto nel duello corpo a corpo e sono contento per lui. Purtroppo si è scontrato con una realtà con cui non si era mai scontrato. Alla Fiorentina tutto andava bene, non aveva mai toppato ma questo fa parte della carriera di tutti. Doveva rimanere sereno, spero per lui sia un punto di ripartenza“.

Juve, Allegri: “De Sciglio si è fatto male al ginocchio”

Brutto stop per Mattia De Sciglio, infortunatosi nel primo tempo della partita: “La nota dolente è di Mattia che ha una lesione al crociato e ciò ci fa star male. Stava facendo una buona partita, purtroppo è andata così. Avrà tempo per riprendersi e tornare a giocare”. Il giocatore nei prossimi giorni sarà operato al ginocchio, stagione finita per lui.

Sul gol di Paredes: “Sono contento perché ha fatto una gara importante davanti alla difesa, è stato più equilibrato rispetto a qualche tempo fa. Anche Bonucci ha fatto una gara importante, ai suoi livelli”.

Allegri su Pogba: “L’ho visto fiducioso”

Le impressioni su Pogba: “E’ stata una stagione maledetta per lui. Non può giocare i 90 minuti, ma lo sa anche lui. L’importante è che faccia come oggi quando entra. Nel calcio di oggi l’importante è entrare e determinare. L’ho visto per la prima volta fiducioso”.