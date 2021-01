Debacle Roma: Fonseca in bilico, ore decisive per il futuro

Quanto sta accadendo a Paulo Fonseca è molto prossimo a un deja vù; la storia recente della Roma e delle sue vicende legate alla panchina ci impongono una riflessione che va oltre il risultato calcistico della Coppa Italia e la manifesta e corretta egemonia dello Spezia: Fonseca come accadde al collega Rudi Garcia è in discussione. Da parte dei tifosi e forse anche da parte della società, afflitta anche da altre complicazioni, tra cui l’insorgere del caso Zaniolo (positivo al Covid e in isolamento domiciliare).

Fonseca: posizione difficile del tecnico portoghese

La doppia sconfitta con Lazio e Spezia non alleggerisce la pressione sul portoghese che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, ma potrebbe chiudere in anticipo la sua avventura romanista.

E se fosse? Le alternative in questa fase non mancano: l’ombra più forte al momento è quella di Maurizio Sarri, in procinto di sciogliere il suo contratto con la Juventus (sarà così?) per potersi dire libero da vincoli.

Le alternative a Fonseca per la Roma: da Sarri a Allegri

Altra pista è quella che porta ancora una volta a Max Allegri, che aveva avanzato delle richieste alla proprietà tempo addietro e che potrebbe sedere su quella panchina a certe condizioni. E poi ci sarebbe da valutare ancora una volta Luciano Spalletti e Daniele De Rossi, che vorrebbe intraprendere un nuovo percorso.

Fonseca non ha mai convinto fino in fondo la nuova proprietà, tanto che ancora non si è discusso del prolungamento del contratto. Friedkin e il nuovo gm Pinto ne parleranno in questi giorni e valuteranno il da farsi, in una fase del calendario ormai delicatissima.

VIRGILIO SPORT | 20-01-2021 10:18