Ultimo aggiornamento 29-06-2023 12:50

Entriamo in una fase davvero dinamica, soprattutto peer il Milan con l’arrivo di Loftus-Cheek che affronterà le visite mediche. Giornata di visite, stavolta al J Medical, per Timothy Weah, arrivato nel tardo pomeriggio di mercoledì dagli Stati Uniti pagato 10 milioni più bonus. Colpo del Bayern Monaco che ha raggiunto l’intesa con Kim e con il Napoli, che riceverà ben 58 milioni per il sudcoreano.

Ieri visite mediche e firma per Marcus Thuram con l’Inter, mentre il Milan ha praticamente chiuso per Romero e sta negoziando per Pulisic. La sessione estiva di calciomercato è già impostata e riserva, ogni giorno, una sorpresa.

Le principali trattative, indiscrezioni, operazioni e gli affari fatti che si andranno profilando, in questa fase ancora embrionale.

Trattative, affari fatti e rumors di giovedì 29 giugno 2023

Incerto, forse più oggi che nei giorni scorsi, il futuro di Onana e Brozovic che ha frenato per attendere l’offerta del Barcellona. Grandi attese per Osimhen, Lukaku e Frattesi. La Juventus chiude per Weah e si mette in moto per i prossimi colpi, in entrata e in uscita.

TABELLONE: AFFARI FATTI

I giocatori al centro delle trattative di oggi, 29 giugno 2023:

solo per citare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi: occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e travagliata e non solo per la Juventus, potrebbero orientare diversamente le proprie scelte.

Abbonati e segui il calciomercato su DAZN