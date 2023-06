Europei Under 21: da Parisi a Ramsey e Lukeba, le rivelazioni del torneo

Il terzino dell’Empoli che piace alla Juventus tra i pochi azzurrini a salvarsi nel torneo. Il trequartista lanciato da Emery brilla nell’Inghilterra, il centrale del Lione tra i migliori difensori

29-06-2023 12:53

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Oltre che per il flop dell’Italia, ricorderemo questi Europei Under 21 soprattutto per i talenti che vi si sono messi in luce. Dall’azzurro Parisi all’inglese Ramsey, ecco i giocatori rivelazioni del torneo.

Europei Under 21: Parisi si salva nell’Italia

Tutti si aspettavano che Udogie trascinasse l’Italia agli Europei Under 21, invece in una nazionale deludente sul piano del gioco e dei risultati a salvarsi è stato il rimpiazzo del giocatore dell’Udinese: l’empolese Fabiano Parisi s’è dimostrato tra i migliori terzini sinistri della competizione, confermando anche con gli azzurrini le sue qualità in fase di spinta (oltre a segnare un gol contro la Svizzera). Non è un caso se la Juventus è decisa a farne uno dei suoi volti nuovi nella prossima stagione.

Europei Under 21: Ramsey la rivelazione nell’Inghilterra

Guardando alle altre nazionali, impossibile non citare Jacob Ramsey, ormai ex centrocampista esploso da quando Unai Emery l’ha sistemato sulla fascia sinistra (6 gol e 7 assist nell’ultima Premier): da trequartista sta brillando nell’Inghilterra U21 grazie a tecnica e visione di gioco (un gol e un assist per lui), al punto che la sua valutazione su Transfermarkt è schizzata sopra i 40 milioni di euro. Decisamente interessante Zeki Amdouni, attaccante/trequartista della Svizzera in gol contro l’Italia: longilineo dall’ottimo dribbling, ha segnato 12 gol nell’ultimo campionato col Basilea.

Europei Under 21: Joao Neves, 18enne da seguire

Tra i centrocampisti occhio anche a Joao Neves, ennesimo prodotto dell’accademia del Benfica: in campo non si vede che gioca da sotto età (ha solo 18 anni), in compenso ha tecnica e talento, come dimostrato anche dal gol segnato contro il Belgio. Quasi inutile citare il capitano della Francia Maxence Caqueret, già faro del Lione: tecnica e materia grigia in mezzo al campo, ma il costo del suo cartellino è già sopra i 30 milioni di euro.

Europei Under 21: Lukeba, colonna della Francia

Compagno di Caqueret nel Lione è Castello Lukeba, centrale classe 2002 che sta brillando nella Francia, dimostrando di essere già pronto per il salto in un top team. Chiudiamo infine con un portiere: nella Georgia che ha raggiunto lo storico traguardo dei quarti di finale le parate di Mamardashvili hanno avuto il loro peso: chiaro perché il Valencia chieda 25 milioni per il suo cartellino.